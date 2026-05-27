Povestea frumoasă a lui KF Shkupi, echipă fruntașă a Macedoniei de Nord în sezoanele trecute (campioană în 2022 și vicecampioană în 2021 și 2023) și participantă an de an în cupele europene, a luat sfârșit.

Echipa din Cair, Skopje este singura din primele ligi europene care a terminat sezonul recent încheiat, 2025-2026, fără victorie!

Dezastrul pe nume KF Shkupi

Din februarie acest an, clubul KF Shkupi are mari probleme administrative și financiare, care s-au văzut și în rezultatele sportive sub așteptări, mai exact de-a dreptul catastrofale, după plecarea celor mai mulți dintre jucători:

33 de meciuri

0 victorii

1 egal

32 de înfrângeri

15 goluri marcate

130 de goluri primite

-115 golaveraj.

Rezultatul: retrogradare și un mare semn de întrebare cu privire la continuitatea clubului care are în palmares inclusiv titlul de campioană în Macedonia de Nord!