Naomi Osaka arunca sageti catre Azarenka: "Nu mi-a placut meciul, nu mai vreau sa joc cu tine in vreo finala!" | Cati bani va incasa japoneza pentru castigarea US Open

Din articol 3 milioane de dolari, rasplata japonezei Naomi Osaka pentru cele 7 victorii bifate la US Open 2020

Naomi Osaka va urca sase pozitii, pana pe locul 3 in clasamentul WTA dupa castigarea US Open 2020.

Naomi Osaka nu este doar o jucatoare cu un potential maret in lumea tenisului, ci si o persoana charismatica, ale carei declaratii fac deliciul fanilor tenisului.

Intrebata despre modul domol in care s-a lasat pe jos dupa finalul meciului, Osaka a replicat: "Da, am facut asta pentru ca tot timpul ii vad pe ceilalti cazand la pamant, dar m-am gandit ca te poti accidenta daca faci asta, asa ca am ales varianta sigura," a fost raspunsul japonezei Naomi Osaka.



3 milioane de dolari, rasplata japonezei Naomi Osaka pentru cele 7 victorii bifate la US Open 2020



"In primul rand, vreau sa o felicit pe 'Vika'. De fapt nu vreau sa mai joc cu tine in finale. Nu mi-a placut meciul asta, a fost foarte greu pentru mine. Am invatat multe din aceasta partida," a fost primul mesaj transmis de Naomi Osaka in cadrul discursului castigatoarei.

Simbol al sinceritatii, japoneza a oferit un raspuns intrigant atunci cand a fost intrebata care a fost punctul decisiv in care a reusit sa intoarca soarta meciului: "Ce m-a motivat a fost sa nu pierd meciul in mai putin de o ora fara sa castig niciun set," a mai spus Osaka, acum dubla campioana la US Open.

Pentru cele 7 meciuri castigate la US Open 2020, Naomi Osaka va incasa un cec in valoare de $3,000,000, suma totala care inseamna cate $428,571 de dolari pentru fiecare succes semnat la Flushing Meadows in acest an.

Naomi Osaka a invins-o pe Victoria Azarenka, scor 1-6, 6-3, 6-3 in finala US Open 2020, dupa o ora si 54 de minute de joc. Sportiva din Japonia a bifat la 22 de ani al treilea titlu de Grand Slam al carierei.

Impresionat de revenirea japonezei, LeBron James i-a scris jucatoarei din Japonia un mesaj de felicitare pe Twitter.