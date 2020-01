NADAL, ELIMINAT IN SFERTURI DE THIEM! | Djokovic, Federer si doi jucatori calificati in premiera in semifinale la Melbourne 

Rafael Nadal a fost eliminat in sferturile de finala la Australian Open de catre Dominic Thiem, favoritul numarul 5 la castigarea trofeului. Partida s-a terminat 7-6, 7-6, 4-6, 7-6 pentru austriac, aflat la prima semifinala de Slam in afara turneului de la Roland Garros.

Thiem l-a sufocat pe Nadal cu jocul sau de picioare excelent, dar mai ales cu jocul agresiv, Dominic reusind 65 de lovituri direct castigatoare in cele 4 ore si 10 minute ale meciului.

THIEM's Time To ????????????????????!

After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt