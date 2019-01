SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Anunt de ULTIMA ORA facut de Simona: "Nu poti la acest nivel fara antrenor!" Ce a spus despre duelul cu Serena

Simona Halep a obtinut o victorie fantastica in fata lui Venus Williams in turul 3 la Australian Open, scor 6-2, 6-3. Urmatoarea adversara pentru Simona este Serena Williams, cea care are 8-1 in dueluri direct cu Simona! Halep a anuntat dupa victoria cu Venus ca isi va alege un nou antrenor dupa primul Grand Slam al anului.

"A fost un meci grozav. Am jucat cel mai bun tenis al meu in acest an. E mereu o provocare sa joc impotriva surorilor Williams, ma motiveaza suplimentar. Intr-un fel, partida cu Venus este metoda perfecta de pregatire pentru Serena. Ambele sunt mari campioane.



Incerc sa raman concentrata pe ce am de facut. E o mare provocare, dar nu am nimic de pierdut si voi da totul, joc totusi contra Serenei. Cu siguranta am nevoie de antrenor, chiar daca am castigat aceste meciuri. Nu poti sa joci la acest nivel de unul singur. Ma voi gandi la un antrenor dupa acest meci, incerc sa ma bucur de aceasta pozitie si incerc sa dau totul la fiecare meci" a spus Simona Halep la Eurosport dupa partida.



Mats Wilander: Simona Halep, motivata de ideea de a juca cu Serena Williams

Mats Wilander, analistul Eurosport, crede ca Simona a fost motivata azi si de faptul ca stia ca urmeaza un meci cu Serena in optimi. Cat despre partida de azi, Wilader spune ca micile probleme fizice ale Simonei au facut-o sa se ambitioneze si mai tare.



"Cand ai o mica problema, ca o raceala, o mica accidentare, se intampla sa devii mai agresiv. Simona trebuie sa fie mai agresiva, sa joace mult mai bine. Stia ca poate s-o invinga pe Venus, se gandea probabil ca joaca apoi cu Serena. E cel mai bun antrenament pentru meciul urmator.



Sa nu uitam ca e numarul 1 mondial, chiar daca nu a jucat multe meciuri, asta e o problema. Dar am vazut-o simtindu-se bine. Trebuie sa fie in control, poate n-are armele extraordinare pentru a o domina pe Serena, dar si Serena la randul ei mi s-a parut ca se misca bine. Serena pare sa se simta mai bine decat anul trecut", a spus Wilander la Eurosport.