Motivul pentru care Simona Halep a cerut time-out medical la Cincinnati: ”A fost prima dată în viața mea!” 

Simona Halep a mărturisit că a avut emoții mari înaintea debutului de la Cincinnati.

Simona Halep a luptat două ore și opt minute pentru a se califica în a doua rundă competițională a turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Sportiva din România a dispus de poloneza Magda Linette, scor 6-4, 3-6, 6-1, în ciuda unui set secund în care a suferit o întindere la mușchii aductori și a cerut intervenția medicului.

”Am fost accidentată trei luni la gambă, am fost foarte speriată să revin în circuit, pentru că a fost o experiență foarte dureroasă în Roma. A fost prima dată în viața mea când am avut o astfel de accidentare și nu am știut cum să o gestionez, dar mi-am pus suficient timp deoparte pentru recuperare, iar acum mă simt în siguranță pe teren. Azi am avut dureri pentru că nu am jucat multe meciuri, iar mușchii nu sunt îndeajuns de pregătiți pentru ritmul meciurilor. Uneori simt durere și din acest motiv am luat time-out medical,” a explicat Simona Halep.

Simona Halep: ”Am avut fluturi în stomac, mi-a fost dor de emoțiile competiției!”



”Săptămâna trecută am jucat un tenis de calitate înaltă. Simt că am jucat un tenis bun, chiar dacă am avut o pauză atât de lungă înainte. Mi-a dat multă încredere că nivelul meu e aproape de unul bun, deci am simțit că jocul meu e acolo și a trebuit doar să lupt. Asta am făcut foarte bine azi, să lupt. Mi-a fost dor de competiție, de emoții. Am avut fluturi în stomac înaintea meciului, întotdeauna mă emoționez înainte de meciuri, dar mi-a fost tare dor de ele, iar acum că le resimt din nou, mă simt vie,” a adăugat Simona Halep, care a sfârșit învinsă la Montreal, în primul meci jucat după o pauză de trei luni, în care a stat departe de circuit pentru a se recupera complet din punct de vedere fizic.

În data de 12 mai 2021, Simona Halep a suferit o dublă ruptură musculară la gamba stângă, în timpul turneului WTA 1000 de la Roma, accidentare gravă care i-a năruit speranțele de a participa în acest an la Roland Garros, Wimbledon și turneul olimpic de la Tokyo.

“I missed the competition, I missed the nerves.” ????@Simona_Halep is happy to be back on tour and in front of the crowd. She is into the second round with a win over Linette.@PrakashAmritraj l #Cincytennis pic.twitter.com/NiVNqJ4MZf — Tennis Channel (@TennisChannel) August 17, 2021

Tweet Simona Halep Simona Halep declaratie WTA Cincinnati