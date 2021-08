”Sunt tristă din cauza asta!” Prima reacție a Simonei Halep după victoria care încheie perioada neagră a anului 2021

Simona Halep s-a bucurat enorm după victoria din primul tur obținută la Cincinnati în defavoarea Magdei Linette.

Simona Halep a deblocat perioada de regres și ghinioane în circuitul WTA cu o victorie în turul inaugural al întrecerii WTA 1000 de la Cincinnati. A fost 6-4, 3-6, 6-1 pentru numărul 13 mondial împotriva polonezei Magda Linette (44 WTA), la capătul a două ore și opt minute de joc, desfășurate pe durata a trei ore, ploaia întrerupând jocul timp de o oră.

În setul doi, Halep a suferit o sperietură zdravănă, acuzând dureri la coapsa dreaptă și cerând îngrijiri medicale din partea trainerului, la scorul de 1-4.

”A fost un meci dificil, chiar mai greu după o pauză așa de lungă. Trebuie să spun că încrederea nu mi-e prea ridicată acum, iar adversara mea a lovit foarte puternic mingile, dar am continuat să lupt. Mă bucur însă că am putut să lupt și să câștig primul meci de la revenire,” a declarat Simona Halep la scurt timp după încheierea partidei cu Magda Linette.

Back to winning ways ???? ???????? @Simona_Halep battles past Linette to reach the second round in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/7MClbxxG1G — wta (@WTA) August 17, 2021

”Ești foarte iubită aici, ai jucat trei finale, cum te-ai simțit în timpul meciului?”



”Sunt tristă că nu am putut câștiga niciun titlu aici, am pierdut trei finale, dar e unul dintre cele mai bune locuri în care să joci tenis. Întotdeauna am dat totul aici, am simțit și astăzi dragostea publicului. Vă mulțumesc că ați venit, că sunteți aici și să știți că tenisul e mai frumos alături de voi,” a fost mesajul de iubire transmis de către Simona Halep fanilor veniți să o vadă la Cincinnati.

Pentru victoria din runda inuagurală, Simona Halep va încasa din partea organizatorilor un cec în valoare de €12,993. În turul secund, jucătoarea din România s-ar putea duela cu proaspăta campioană de la Montreal, Camila Giorgi, atât timp cât italianca va trece de Jessica Pegula.

Here is Simona Halep's post-match interview after her victory over Magda Linette.#CincyTennis pic.twitter.com/brrYkKGw4T — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) August 17, 2021

Tweet Simona Halep WTA Cincinnati Simona Halep reactie