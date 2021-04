"Crezi ca poti sa o depasesti pe Simona Halep?" | Promisiunea anului in tenisul romanesc, Andreea Prisacariu a lansat replica zilei pe Instagram 

Andreea Prisacariu a primit o intrebare inedita intr-un Instastory.

Andreea Prisacariu a urcat pe locul 545 WTA, cea mai inalta clasare obtinuta in ierarhia mondiala. Jucatoarea nascuta in 2000 a castigat de curand un turneu W15 in Antalya, legand cinci victorii consecutive.

In trecut, Prisacariu a afirmat ca unul dintre visurile sale in tenis este sa ajunga sa o infrunte pe Simona Halep, actualmente numar 3 WTA. In legatura cu aceasta discutie, un admirator al Andreei Prisacariu i-a pus o intrebare atipica intr-un Instastory.

"Crezi ca poti sa o depasesti pe Simona Halep?" a fost intrebarea pe care un fan i-a pus-o Andreei Prisacariu. Jucatoarea legitimata la CS Dinamo Bucuresti i-a raspuns: "Nu traiesc sa o depasesc pe Simona Halep. Traiesc sa imi fac eu treaba cat pot de bine," a fost replica Andreei Prisacariu.

In acest an, Andreea Prisacariu a bifat 24 de victorii si a suferit doar 4 esecuri.