"Asta e tinta Simonei! Ar fi o onoare imensa!" Darren Cahill a vorbit despre participarea lui Halep la Jocurile Olimpice! Ce planuri are antrenorul in Romania

Darren Cahill se afla in prezent in Romania, unde o pregateste pe Simona Halep pentru sezonul pe zgura.

Antrenorul a vorbit despre principalul obiectiv al sportivei din acest an, punctand importanta unei evolutii bune la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Sper sa fiu cu Simona acolo, depinde de program, dar planul este acesta in momentul actual. Nu ma mai intorc in Australia pana in septembrie, din cauza restrictiilor si a carantinei la intoarcere, asa cum arata lucrurile acum, m-as bucura sa fiu acolo. Nu trebuie sa ne gandim prea departe, sa iti reprezinti tara in Fed Cup sau la Jocurile Olimpice e o onoare imensa pentru un jucator de tenis, orice medalie castigata la Olimpiada e o onoare imensa.



Asta e tinta Simonei. Dorinta de a castiga o medalie e una mare, a vorbit mult timp despre asta, si din pacate a ratat Jocurile Olimpice de la Rio. Va merge acolo sperand sa fie 100% apta, sa joace bine, iar castigarea unei medalii e principalul obiectiv", a declarat Darren Cahill dupa revenirea in Romania.

Antrenorul lui Halep a vorbit si despre planurile pe care le are in aceasta perioada, in tara noastra.

"Suntem aici 4-5 zile, sper sa ajung sa vizitez cate ceva, acum stau la Snagov, am petrecut mult timp la Cluj. Am vizitat mai mult decat altii, atunci cand oamenii vin in vacanta. Dar suntem putin in urma cu tenisul, Simona a lipsit de pe teren cateva saptamani, iar acum urmeaza sezonul pe zgura.

Nu e neaparat important sa fie pregatita pentru urmatoarele saptamani, ci sa fie 100% la Roland Garros, care e mereu obiectivul principal pentru noi", a adaugat antrenorul.