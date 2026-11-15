Mirra Andreeva şi Elina Svitolina, duel de foc în finala Turneului Campioanelor
Sâmbătă seara, în semifinalele competiţiei, Mirra Andreeva a învins-o pe americanca Jessica Pegula (5 WTA) în două seturi, 6-3, 6-4, după o partidă de aproape o oră şi jumătate, în timp ce Svitolina a trecut, tot în două seturi, 6-2, 6-1, de cehoaica Linda Noskova (8 WTA), după o oră şi 5 minute de joc.
Andreeva, aflată la debutul său în cadrul acestui prestigios turneu, şi-a asigurat, de asemenea, locul al doilea în clasamentul WTA, trimiţând-o pe Arina Sabalenka (eliminată vineri) pe poziţia a treia.
Foarte mobilă şi agresivă, campioana de la Roland-Garros, în vârstă de 19 ani, a avut o evoluţie senzaţională pe parcursul întregului turneu, fără a ceda niciun set.
"Sunt foarte mulţumită de felul în care joc şi de modul în care gestionez presiunea", a declarat ea după victoria în faţa lui Pegula. A fost prima confruntare la nivel profesionist cu Pegula, ocupanta locului 5 în clasamentul mondial.
"E destul de ciudat pentru că nu mai jucasem niciodată una împotriva celeilalte, iar acum ne-am întâlnit direct în semifinale. Este o adversară dificilă, pentru că nu ştii niciodată unde vor ateriza loviturile ei", a explicat Andreeva.
La rândul său, Svitolina, câştigătoare a turneului în 2018, a declarat, după victoria obţinută în faţa cehoaicei Linda Noskova, că "este ceva magic" să revină în finala competiţiei şi să lupte din nou pentru titlu duminică seara.
Va fi o adevărată provocare pentru Svitolina, care a suferit o înfrângere dură, 6-4, 6-0, în faţa rusoaicei, luni, chiar în prima zi a fazei grupelor.
"Andreeva este într-o formă excelentă. Joacă foarte bine. Aşa că va trebui să mă deplasez rapid pe teren, să găsesc unghiurile potrivite şi să profit de fiecare ocazie care mi se iveşte", a remarcat Svitolina.
Elina Svitolina a revenită anul acesta în top 10 mondial după o absenţă de cinci ani, perioadă în care a devenit şi mamă, în 2022, scrie Agerpres.