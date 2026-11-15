Cori Gauff (22 de ani, 4 WTA) s-a plâns încă dinaintea etapei trei a grupelor Turneului Campioanelor de formatul vechi al competiției, lamentându-se în legătură cu posibilitatea de a-și câștiga în van ultimul meci programat în această rundă a întrecerii.

Pegula a salvat minge de meci și a luptat trei ore pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor

Acest lucru s-a și întâmplat, Gauff depășind-o pe ucraineanca Marta Kostyuk, 6-4, 7-5, înainte ca Jessica Pegula să reușească o victorie mare, în trei seturi, contra Lindei Noskova, 7-6 (2), 4-6, 7-5 - sportivă care nu era obligată la victorie în etapa cu numărul 3, având calificarea în semifinale garantată de startul perfect, cu două victorii legate.

După 2 ore și 47 de minute de luptă intensă, în care a reușit inclusiv să anuleze o minge de meci procurată de campioana de la Wimbledon, Jessica Pegula a reușit accederea în „careul de ași”, performanță care a însemnat și eliminarea partenerei din proba de dublu, Cori Gauff.

Zilele trecute, Gauff anunța că nu vrea să intre în detalii, însă transmitea ideea că există, începând cu anul 2027, o probabilitate însemnată ca formatul Turneului Campioanelor să fie schimbat, astfel încât să dispară meciurile în care nu ambele jucătoare dispun de o miză importantă, un lucru atipic în tenis, în care, de regulă, înfrângerea aduce după sine și eliminarea din turneu.