GALERIE FOTO Cine comentează o pățește? „Fratricidul” de la Turneul Campioanelor dintre americancele Pegula și Gauff

Cine comentează o pățește? „Fratricidul” de la Turneul Campioanelor dintre americancele Pegula și Gauff Tenis
Alexandru Hațieganu
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Situație complicată la Turneul Campioanelor de la Indian Wells, între partenerele din proba de dublu, Pegula și Gauff.

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Jessica PegulaCori GauffTurneul CampioanelorTenis WTA
Din articol

Cori Gauff (22 de ani, 4 WTA) s-a plâns încă dinaintea etapei trei a grupelor Turneului Campioanelor de formatul vechi al competiției, lamentându-se în legătură cu posibilitatea de a-și câștiga în van ultimul meci programat în această rundă a întrecerii.

Pegula a salvat minge de meci și a luptat trei ore pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor

Acest lucru s-a și întâmplat, Gauff depășind-o pe ucraineanca Marta Kostyuk, 6-4, 7-5, înainte ca Jessica Pegula să reușească o victorie mare, în trei seturi, contra Lindei Noskova, 7-6 (2), 4-6, 7-5 - sportivă care nu era obligată la victorie în etapa cu numărul 3, având calificarea în semifinale garantată de startul perfect, cu două victorii legate.

După 2 ore și 47 de minute de luptă intensă, în care a reușit inclusiv să anuleze o minge de meci procurată de campioana de la Wimbledon, Jessica Pegula a reușit accederea în „careul de ași”, performanță care a însemnat și eliminarea partenerei din proba de dublu, Cori Gauff.

Zilele trecute, Gauff anunța că nu vrea să intre în detalii, însă transmitea ideea că există, începând cu anul 2027, o probabilitate însemnată ca formatul Turneului Campioanelor să fie schimbat, astfel încât să dispară meciurile în care nu ambele jucătoare dispun de o miză importantă, un lucru atipic în tenis, în care, de regulă, înfrângerea aduce după sine și eliminarea din turneu.

Cori Gauff

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Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
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Ce presupune următorul format al Turneului Campioanelor, despre care se vorbește în culise

Oficialii WTA discută introducerea unui format cu numărul de jucătoare calificate dublat, de la 8 la 16.

În acest an, dacă această regulă ar fi fost deja adoptată, Sorana Cîrstea ar fi avut un loc la întrecerea care le adună pe cele mai bune sportive ale sezonului.

Următorul format ar presupune, conform Jose Moron, doar meciuri eliminatorii, competiția începând cu faza optimilor de finală și continuând într-un regim cunoscut fanilor tenisului, în care orice meci spulberă visele unei participante.

Jessica Pegula

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US Open 2024 | Revenire de infarct pentru prima finală. Cu câte milioane a plusat Jessica Pegula averea familiei de miliardari
US Open 2024 | Revenire de infarct pentru prima finală. Cu câte milioane a plusat Jessica Pegula averea familiei de miliardari
US Open 2024 | Revenire de infarct pentru prima finală. Cu câte milioane a plusat Jessica Pegula averea familiei de miliardari
US Open 2024 | Revenire de infarct pentru prima finală. Cu câte milioane a plusat Jessica Pegula averea familiei de miliardari
US Open 2024 | Revenire de infarct pentru prima finală. Cu câte milioane a plusat Jessica Pegula averea familiei de miliardari
US Open 2024 | Revenire de infarct pentru prima finală. Cu câte milioane a plusat Jessica Pegula averea familiei de miliardari
US Open 2024 | Revenire de infarct pentru prima finală. Cu câte milioane a plusat Jessica Pegula averea familiei de miliardari
US Open 2024 | Revenire de infarct pentru prima finală. Cu câte milioane a plusat Jessica Pegula averea familiei de miliardari
US Open 2024 | Revenire de infarct pentru prima finală. Cu câte milioane a plusat Jessica Pegula averea familiei de miliardari
US Open 2024 | Revenire de infarct pentru prima finală. Cu câte milioane a plusat Jessica Pegula averea familiei de miliardari
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