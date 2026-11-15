Cornel Dinu (78 de ani) a analizat prestația „tricolorilor” și a evidențiat schimbarea produsă în joc după introducerea lui Daniel Bîrligea. „Procurorul” consideră că România avea nevoie de un atacant central autentic, iar intrarea vârfului de la FCSB a avut un rol important în obținerea victoriei.

„Practic, am asistat la 70 de minute de fotbal-flipper, cu foarte multe întreruperi de joc, foarte multe obstrucționări.

Jocul s-a deschis în momentul în care în atacul nostru a intrat un vârf de meserie, Bîrligea, care a stat la baza celor două goluri pe care noi le-am marcat. La primul gol, Bîrligea a recuperat, iar la al doilea l-a servit pe Man”, a declarat Cornel Dinu, potrivit Fanatik.

Cornel Dinu cere un atacant central la națională

Cornel Dinu a criticat folosirea lui Dennis Man și Florinel Coman în poziția de vârf și a susținut că ambii fotbaliști au un profil mai potrivit pentru flancurile atacului.

„Câștigul este această manieră de așezare a echipei, care trebuia gândită de la început. Trebuie să jucăm cu patru apărători și nu cu improvizații, cu Coubiș un fel de fundaș lateral dreapta, cum s-a jucat până acum. Bineînțeles, cu o formulă de joc în care să avem un vârf de atac de meserie.

Și Coman, și Man, atât timp cât au jucat, nu s-au dovedit a fi vârfuri de atac de careu. Intrarea lui Bîrligea a fost benefică. Trebuie să jucăm la echipa națională cu oameni care confirmă la echipele de club. Coman și Man sunt mai degrabă jucători laterali”, a adăugat fostul antrenor.