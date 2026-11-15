La cererea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul principal al echipei, Gigi Becali a adus la echipă doi secunzi. Mihai Pintilii s-a întors la FCSB, iar alături de el a venit și Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei U21.

FCSB, amical la Târgoviște! Nicolas Pintilii e pe bancă

Cel mai mare ”șoc” din această perioadă la FCSB este reprezentat de plecarea lui Mihai Stoica, cel care a fost președintele Consiliului de Administrație din cadrul clubului. Becali l-a ”retrogradat” pe omul său de încredere și, chiar dacă i-a oferit lui MM un alt post în club, acesta a ales să demisioneze.

Duminică, de la ora 12:00, echipa lui Laurențiu Reghecampf va disputa un amical cu divizionara secundă Chindia, una dintre echipele cu pretenții la promovare, la Târgoviște. În lot se află și fiul lui Mihai Pintilii, Nicolas (14 ani), care este pe bancă.