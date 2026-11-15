GALERIE FOTO Surpriză uriașă la FCSB înainte de amicalul cu Chindia! Fiul noului antrenor secund e în lot

Surpriză uriașă la FCSB înainte de amicalul cu Chindia! Fiul noului antrenor secund e în lot Superliga
SPORT.RO
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FCSB a trecut printr-o serie de schimbări în această perioadă, atât la nivelul staff-ului tehnic, cât și la nivel administrativ.

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nicolas pintiliimihai pintiliiFCSBChindia Targoviste - FCSB
Din articol

La cererea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul principal al echipei, Gigi Becali a adus la echipă doi secunzi. Mihai Pintilii s-a întors la FCSB, iar alături de el a venit și Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei U21.

FCSB, amical la Târgoviște! Nicolas Pintilii e pe bancă

Cel mai mare ”șoc” din această perioadă la FCSB este reprezentat de plecarea lui Mihai Stoica, cel care a fost președintele Consiliului de Administrație din cadrul clubului. Becali l-a ”retrogradat” pe omul său de încredere și, chiar dacă i-a oferit lui MM un alt post în club, acesta a ales să demisioneze.

Duminică, de la ora 12:00, echipa lui Laurențiu Reghecampf va disputa un amical cu divizionara secundă Chindia, una dintre echipele cu pretenții la promovare, la Târgoviște. În lot se află și fiul lui Mihai Pintilii, Nicolas (14 ani), care este pe bancă.

  • FCSB, în amicalul cu Chindia Târgoviște: M. Popa - Crețu, Dawa, Duarte, M. Popescu - Arad, Muhar, Boutoutaou - Miculescu, Avram, Toma 
  • Rezerve: Udrea, Nicolas Pintilii, V. David, Gnahore, Constantin, Politic, Batubinsika, Calus, Anghel, Stancu, Șerban, Tascu, David
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„Clubul nostru le urează bun-venit și mult succes”

„FCSB anunță că Mihai Pintilii și Costin Curelea vor face parte, începând de astăzi, din staff-ul tehnic al primei echipe. Clubul nostru le urează bun-venit și să aibă parte de mult succes!”, a transmis gruparea roș-albastră pe Facebook.

Pintilii revine la FCSB după experiența de la Levadiakos, unde a fost antrenor secund alături de Elias Charalambous. Acesta și-a încheiat colaborarea cu formația din Grecia pe 23 septembrie.

De cealaltă parte, Costin Curelea a plecat de la naționala U21 a României pe 29 octombrie, după încheierea colaborării cu Federația Română de Fotbal

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