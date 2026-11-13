Arina Sabalenka (28 de ani, 2 WTA) a suferit una dintre cele mai usturătoare înfrângeri ale întregului sezon, în a doua etapă a fazei grupelor Turneului Campioanelor.

Sportiva din Belarus a câștigat doar patru game-uri în fața Mirrei Andreeva (19 ani, 3 WTA), într-o întâlnire încheiată scor 6-4, 6-0, după doar 63 de minute.

Andreeva s-a distrat cu Sabalenka, adversară cu nouă ani mai experimentată

Cu locul întâi în clasamentul mondial cedat în fața Elenei Rybakina, această partidă lasă indicatori îngrijorători pentru Sabalenka, în vederea sezonului 2027, în care Andreeva ar putea să o devanseze în ierarhia lumii și să candideze, cu șanse reale, la statutul de lider mondial.

Deși a condus cu 3-1 și 4-1 la game-uri, în setul inaugural, Sabalenka a experimentat un picaj rar văzut în tenisul mondial, mai ales la acest nivel ridicat. Andreeva a câștigat, de la 1-4 în primul set, 45 din cele 55 de puncte jucate până la finalul confruntării.

„Nu aș fi putut fi mai încântată de atât. Sunt emoționată, resimt adrenalina din plin și încă am multă energie pentru zilele următoare. Sunt foarte fericită,” a fost prima reacție a Mirrei Andreeva, după unul dintre cele mai convingătoare scoruri prin care a învins o adversară de calibru înalt, în primii ani de carieră în circuitul profesionist.