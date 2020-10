Mesajul emotionant transmis de Rafael Nadal dupa al 13-lea trofeu la Roland Garros: "Ne confruntam cu una dintre cele mai grele vremuri de care ne amintim."

Rafael Nadal spera ca urmatoarea editie a turneului de la Roland Garros sa aiba loc in conditii normale.

Rafael Nadal a trimufat pentru a 13-a oara pe zgura pariziana de la Roland Garros, dupa o finala adjudecata in minimum de seturi in fata numarului 1 ATP, Novak Djokovic, scor 6-0, 6-2, 7-5.

Imediat dupa incheierea finalei, tenismenului iberic i-au fost cerute declaratii pe teren, inaintea ceremoniei de premiere, iar numarul 2 ATP a vazut momentul ca un prilej pentru a transmite tuturor telespectatorilor un mesaj de incurajare pe timp de pandemie. Spaniolul le-a transmis oamenilor de pretutindeni sa ramana optimisti in aceasta pandemie, la fel cum el nu si-a pierdut speranta dupa numeroasele accidentari pe care le-a suferit de-a lungul anilor.

Rafael Nadal, detinator de recorduri absolute la Roland Garros: 100 de victorii si 13 trofee



"Dupa toate lucrurile prin care am trecut de-a lungul carierei mele in termeni de accidentari... fara o echipa grozava si fara familie, toate acestea ar fi fost imposibile. Le multumesc foarte, foarte mult, inclusiv acelora din echipa mea care nu au putut veni din cauza conditiilor dificile. In acelasi timp, vreau sa transmit un mesaj tuturor oamenilor de pretutindeni: 'Ne confruntam cu una dintre cele mai rele vremuri de care ne amintim, luptand impotriva acestui virus. Nu va opriti, ramaneti optimisti, impreuna vom depasi situatia si vom invinge virusul," a fost mesajul umanitar comunicat de Rafael Nadal, cel mai galonat tenismen din istorie in turneul de la Roland Garros.

"A fost un an dificil, dar sa castig aici inseamna totul pentru mine. Sincer, astazi nu ma gandesc la faptul ca l-am egalat pe Roger (n.r. in clasamentul all-time al Grand Slam-urilor castigate), nu e momentul. E un numar minunat, dar pentru mine azi e doar despre o victorie la Roland Garros, iar Roland Garros inseamna totul pentru mine. Am petrecut aici majoritatea momentelor importante ale carierei mele, fara indoiala. Sa joc aici imi ofera inspiratie, iar povestea mea de dragoste cu acest oras si cu acest teren e de necrezut, va multumesc tuturor," a declarat Rafael Nadal imediat dupa incheierea finalei de la Roland Garros, adjudecata scor 6-0, 6-2, 7-5 in fata liderului mondial, Novak Djokovic.

"Ce se intampla e mai frumos decat tot ce am putut visa vreodata, insa nu pot sa ma bucur ca si cum victoria ar fi avut loc in mod normal; dar vreau sa multumesc publicului prezent pentru sprijin. Sper ca in cateva luni vom putea sarbatori cu totii acest stadion nou si minunat. Ne vedem la anul!" a adaugat Rafael Nadal.