"MECIUL ANULUI" a avut loc in sferturile Roland Garros! Cat a durat super-duelul dintre Dominic Thiem si Diego Schwartzman

Dominic Thiem si Diego Schwartzman au oferit putinilor spectatori din tribunele Arenei Philippe-Chatrier cel mai spectaculos meci jucat la Roland Garros 2020 pana acum.

In faza sferturilor de finala, numerele 3, respectiv 14 ATP au luptat timp de 5 ore si 8 minute pentru un loc in semifinala in care invingatorul, Diego Schwartzman il asteapta acum pe castigatorul sfertului pe care il vor disputa Rafael Nadal (2 ATP) si Jannik Sinner (75 ATP).

Delight for Diego ???? @dieschwartzman earns a first career Grand Slam semi-final surviving a 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 marathon against Thiem in five hours and eight minutes. #RolandGarros pic.twitter.com/xNnMDssgIH

Schwartzman, care l-a invins la Roma pe Rafael Nadal a facut o noua victima importanta, intorcandu-l pe proaspatul campion de Grand Slam, Dominic Thiem de la 1-2 la seturi. A fost 7-6, 5-7, 6-7, 7-6, 6-2 pentru tenismenul argentinian, dupa 308 minute de joc.

65-47 a fost raportul loviturilor direct castigatoare, in favoarea austriacului, care a comis insa 81 de erori nefortate, spre deosebire de cele 62 ale lui Diego Schwartzman. In total, numarul 14 ATP a castigat 197 de puncte, cu 18 mai multe decat numarul 3 ATP, care s-a oprit la 179 de puncte adjudecate.

"Dominic e unul din cei mai puternici jucatori din lume; a castigat US Open, a jucat doua finale la Roland Garros si suntem prieteni buni in afara terenului. Il respect mult. Am meritat sa castig acest meci, asa ca e un moment special pentru mine," a afirmat Diego Schwartzman la finalul meciului.

"Sincer sa fiu, mi-am depasit limitele azi, dar daca as fi castigat, as fi avut doua zile libere si e probabil ca m-as fi recuperat. Fizic si mental sunt la limita. Am dat totul, a fost un meci minunat. E primul meci al carierei care dureaza mai mult de cinci ore, iar Diego merita pe deplin victoria," a spus Thiem dupa una dintre cele mai frustrante infrangeri ale carierei.

Cel mai lung meci disputat la Roland Garros ramane duelul francezilor Fabrice Santoro si Arnaud Clement, care au jucat timp de 6 ore si 33 de minute intr-un meci consumat in editia 2004 a Openului Francez. Confruntarea de atunci se incheia 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14 pentru Santoro.



Thiem si Schwartzman au jucat un tenis miraculos, mai ales cand vine vorba despre backhand-uri in lung de linie direct castigatoare, aterizate tocmai pentru a salva o minge de break.

Austriacul si-a apropiat mai apoi un punct crucial in tiebreak-ul setului trei, dupa un drop shot mascat excelent.

Meciul promitea mult inca din primul set, cand s-a jucat intens atat de pe linia de fund, cat si in preajma fileului, unde cateva puncte nu s-au incheiat fara polemici solutionate de catre arbitrul de scaun.

One of the key rallies of this match causes an argument over if Dominic Thiem’s ???????? shot was in. Diego Schwartzman certainly thinks not, but what do you guys think? Let me know in the comments ???? pic.twitter.com/8tSeGR1A51