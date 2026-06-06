Mirra Andreeva, în extaz: ce a putut să zică după ce a câștigat French Open

La scurt timp după ce a căzut în genunchi şi apoi a alergat spre tribună pentru a-şi îmbrăţişa echipa, Andreeva a îmbrăcat o jachetă neagră personalizată, pe care era inscripţionată expresia ei caracteristică de după victorie: " Aş dori să-mi mulţumesc mie însămi ".

Mirra Andreeva (Rusia, 8 WTA) a câştigat, sâmbătă, titlul la simplu feminin la Roland Garros, la doar 19 ani. “ Eşti atât de tânără şi de talentată. E atât de enervant ”, i-a spus, zâmbind, adversara sa din finală, Maja Chwalinska (Polonia, 24 de ani, 114 WTA), în timpul ceremoniei de premiere.

"Este ceva foarte special pentru mine. Mă uit la Roland Garros la televizor de când eram foarte mică", a spus Andreeva, potrivit news.ro. "A fost un vis mare al meu şi nu-mi vine să cred că ţin acest trofeu în mâini chiar acum"

"Vreau să-mi mulţumesc şi mie pentru că am crezut în mine, pentru că am dat întotdeauna 100%, chiar şi când a fost greu, pentru că am încercat în fiecare zi să fiu mai bună ca jucătoare şi ca persoană, pentru că am crezut şi am luptat cu atâţia demoni din interiorul meu. Numai eu ştiu cât de greu mi-a fost şi cât de emoţionată am fost în aceste două săptămâni. De asemenea, îmi mulţumesc pentru că am muncit atât de mult şi am dat tot ce am avut mai bun", a adăugat noua campionană de la French Open.