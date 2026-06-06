Mirra Andreeva, în extaz: ce a putut să zică după ce a câștigat French Open

Mirra Andreeva, în extaz: ce a putut să zică după ce a câștigat French Open Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rusoaica de doar 19 ani a făcut furori, la Roland Garros, cucerind primul ei trofeu major.

TAGS:
Mirra Andreevafrench openTenis

Mirra Andreeva (Rusia, 8 WTA) a câştigat, sâmbătă, titlul la simplu feminin la Roland Garros, la doar 19 ani. “Eşti atât de tânără şi de talentată. E atât de enervant”, i-a spus, zâmbind, adversara sa din finală, Maja Chwalinska (Polonia, 24 de ani, 114 WTA), în timpul ceremoniei de premiere.

La scurt timp după ce a căzut în genunchi şi apoi a alergat spre tribună pentru a-şi îmbrăţişa echipa, Andreeva a îmbrăcat o jachetă neagră personalizată, pe care era inscripţionată expresia ei caracteristică de după victorie: "Aş dori să-mi mulţumesc mie însămi".

Mirra Andreeva a câștigat French Open 2026

  • Andreeva getty1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

"Este ceva foarte special pentru mine. Mă uit la Roland Garros la televizor de când eram foarte mică", a spus Andreeva, potrivit news.ro. "A fost un vis mare al meu şi nu-mi vine să cred că ţin acest trofeu în mâini chiar acum"

"Vreau să-mi mulţumesc şi mie pentru că am crezut în mine, pentru că am dat întotdeauna 100%, chiar şi când a fost greu, pentru că am încercat în fiecare zi să fiu mai bună ca jucătoare şi ca persoană, pentru că am crezut şi am luptat cu atâţia demoni din interiorul meu. Numai eu ştiu cât de greu mi-a fost şi cât de emoţionată am fost în aceste două săptămâni. De asemenea, îmi mulţumesc pentru că am muncit atât de mult şi am dat tot ce am avut mai bun", a adăugat noua campionană de la French Open.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan, despre drona explodată la Constanța: Tehnologie nouă, suntem în proces de adaptare. Nu a existat greșeală umană
Nicușor Dan, despre drona explodată la Constanța: Tehnologie nouă, suntem în proces de adaptare. Nu a existat greșeală umană
ARTICOLE PE SUBIECT
„Killer“ cu chip de înger: Andreeva, devastatoare în finala French Open, a luat trofeul și un „sac de bani“
„Killer“ cu chip de înger: Andreeva, devastatoare în finala French Open, a luat trofeul și un „sac de bani“
Sorana Cîrstea, reacție superbă: postarea ei după finala French Open, virală
Sorana Cîrstea, reacție superbă: postarea ei după finala French Open, virală
Sorana Cîrstea, întrebată direct la revenirea în România: ”Ce trebuie să faci ca să nu te lași de tenis?”
Sorana Cîrstea, întrebată direct la revenirea în România: ”Ce trebuie să faci ca să nu te lași de tenis?”
ULTIMELE STIRI
România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil
România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil
America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!
America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!
Revoluția riscantă a lui Cristian Chivu la Inter. Mutarea care i-a surprins pe italieni
Revoluția riscantă a lui Cristian Chivu la Inter. Mutarea care i-a surprins pe italieni
Ce a scris BBC după ce "bijuteria" lui Munteanu contra Țării Galilor a fost anulată
Ce a scris BBC după ce "bijuteria" lui Munteanu contra Țării Galilor a fost anulată
CSM, meci infernal pentru bronz, la Budapesta: „tigroaicele“ și-au aflat adversara din finala mică
CSM, meci infernal pentru bronz, la Budapesta: „tigroaicele“ și-au aflat adversara din finala mică
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Vedeta Craiovei pleacă și dă lovitura carierei: prima poză în tricoul echipei care îi oferă un salariu „faraonic“

Vedeta Craiovei pleacă și dă lovitura carierei: prima poză în tricoul echipei care îi oferă un salariu „faraonic“

FCSB nu i-a înregistrat contractul și a semnat cu rivala din Superliga! MM Stoica a făcut lumină: ”Gigi a zis: 'Bă, de ce nu îi bagi contractul?'”

FCSB nu i-a înregistrat contractul și a semnat cu rivala din Superliga! MM Stoica a făcut lumină: ”Gigi a zis: 'Bă, de ce nu îi bagi contractul?'”

Sârbii au mai trăit o umilință la câteva zile după ce au fost spulberați de Capul Verde: ”Palmă usturătoare și o mare rușine”

Sârbii au mai trăit o umilință la câteva zile după ce au fost spulberați de Capul Verde: ”Palmă usturătoare și o mare rușine”

România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil

Mutarea făcută de FCSB, trecută de toată lumea cu vederea: ”Profil de jucător cu viteză de execuție extraordinară, foarte tehnic, foarte rapid”

Mutarea făcută de FCSB, trecută de toată lumea cu vederea: ”Profil de jucător cu viteză de execuție extraordinară, foarte tehnic, foarte rapid”



Recomandarile redactiei
România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil
România - Țara Galilor 2-1! „Tricolorii”, victorioși în fața unui adversar dificil
America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!
America oferă Mondialul terorii: ce a pățit irakianul Aymen Hussein pe aeroportul din Chicago, șocant!
Revoluția riscantă a lui Cristian Chivu la Inter. Mutarea care i-a surprins pe italieni
Revoluția riscantă a lui Cristian Chivu la Inter. Mutarea care i-a surprins pe italieni
Dinamo are un nou antrenor principal. Fostul secund de la AS Roma a semnat un contract valabil până în 2028
Dinamo are un nou antrenor principal. Fostul secund de la AS Roma a semnat un contract valabil până în 2028
Vedeta Craiovei pleacă și dă lovitura carierei: prima poză în tricoul echipei care îi oferă un salariu „faraonic“
Vedeta Craiovei pleacă și dă lovitura carierei: prima poză în tricoul echipei care îi oferă un salariu „faraonic“
Alte subiecte de interes
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
Maria Sharapova a dezvăluit decizia care i-a schimbat viața
Maria Sharapova a dezvăluit decizia care i-a schimbat viața
Incepe REVOLUTIA la Roland Garros! Modificari URIASE anuntate dupa incheierea editiei 2019: "A fost ultimul an in care s-a intamplat asta!"
Incepe REVOLUTIA la Roland Garros! Modificari URIASE anuntate dupa incheierea editiei 2019: "A fost ultimul an in care s-a intamplat asta!"
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
CITESTE SI
Un vas de pescuit a fost atacat și s-a scufundat în Marea Neagră. Garda de Coastă turcă anunță că un marinar a murit

stirileprotv Un vas de pescuit a fost atacat și s-a scufundat în Marea Neagră. Garda de Coastă turcă anunță că un marinar a murit

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Ce catastrofă s-ar fi putut produce în Portul Constanța dacă drona ar fi explodat lângă cele 900 de tone de azotat de amoniu

stirileprotv Ce catastrofă s-ar fi putut produce în Portul Constanța dacă drona ar fi explodat lângă cele 900 de tone de azotat de amoniu

Ce condiții pune PSD ca să-l voteze în Parlament pe Eugen Tomac. UDMR nici nu vrea să audă de el

stirileprotv Ce condiții pune PSD ca să-l voteze în Parlament pe Eugen Tomac. UDMR nici nu vrea să audă de el

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!