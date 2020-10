RECORD NEGATIV ISTORIC stabilit de Simona Halep la Roland Garros! A fost prima oara in istorie cand principala favorita a semnat aceasta contra-performanta 

Simona Halep a scris istorie la Roland Garros, dar nu in sensul in care fanii tenisului romanesc s-ar astepta.

Pierzand scor 6-1, 6-2 in fata polonezei Iga Swiatek (19 ani, 54 WTA), Simona Halep a stabilit un record negativ al game-urilor castigate de catre o favorita principala la Roland Garros: 3. Niciun alt cap de serie numarul 1 nu a mai fost eliminat dupa o infrangere atat de drastica.

Iga Swiatek a dezvoltat un tenis fascinant de-a lungul celor 68 de minute de joc, intrand mult in teren, dictand atat ritmul, cat si directia majoritatii punctelor, profitand de lipsa de prezenta de spirit a Simonei de azi. Swiatek a bifat, la finalul jocului nu mai putin de 30 de lovituri direct castigatoare.

In urma acestei infrangeri, Simona Halep a ratat sansa celei de-a cincea calificari in sferturile Roland Garros 2020 si, implicit, sansa revenirii in fruntea clasamentului WTA.

