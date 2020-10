Simona Halep, DECLARATIA TURNEULUI dupa esecul drastic din optimi: "Voi manca o ciocolata, iar maine ma voi simti mai bine!"

Simona Halep a facut o declaratie memorabila dupa infrangerea cu Iga Swiatek in optimile RG 2020.

Simona Halep a avut taria de caracter necesara pentru a oferi declaratii memorabile dupa cea mai drastica infrangere suferita vreodata in turneul de la Roland Garros.

Dupa 1-6, 2-6 cu Iga Swiatek in optimi, numarul 2 WTA s-a prezentat in fata jurnalistilor prezenti la Paris si a lansat cea mai hazlie declaratie a saptamanii: "Voi manca o ciocolata, iar maine ma voi simti mai bine," a punctat Simona in cadrul conferintei de presa.

Simona Halep: "A fost frig si, uneori, cand e frig, nu ma simt pregatita sa alerg in timpul punctelor."



"Toate meritele i se cuvin Igai, a jucat incredibil azi. A fost peste tot si a lovit toate mingile puternic. A fost meciul ei azi. A fost putin frig si nu am putut fi la cel mai inalt nivel. Dar a jucat foarte bine. A fost meciul ei! Cu siguranta puteam face ceva diferit, sa incerca sa o imping in spatele terenului. Dar asta e tot ce am avut azi. Puteam face anumite lucruri mai bine, dar ea a dominat meciul si a fost agresiva.

Stiam ca va fi agresiva. Stiam ca asa va juca. Azi i-a iesit totul bine, fiecare punct. A fost increzatoare si puternica. A fost un meci fantastic pentru ea. Cred ca a jucat la fel ca anul trecut, dar cred ca atunci am jucat mai bine si am impins-o spre fundul terenului”, a declarat Simona Halep la conferinta de presa.

Despre planurile viitoare, Simona Halep a afirmat urmatoarele: "Acum vreau sa ma odihnesc, sa ma plimb pe strazi. Vreau sa stau cu familia si sa ma bucur de timpul liber. Sunt foarte fericita de cum am jucat anul acesta.

Sunt putin suparata din cauza modului in care s-a jucat acest meci. Dar este o noua experienta. A fost frig, a fost greu de jucat, dar ea a facut-o foarte bine. Voi lua meciul asa cum a fost si voi incerca sa fiu mai buna data viitoare. Azi am fost la capacitate maxima, 100%. Nu am fost accidentata. Dar a fost putin frig si uneori, cand e frig, nu ma simt pregatita fizic sa alerg in timpul punctelor.

A fost un an fantastic, chiar daca am avut parte de momente dificile. Nu-mi voi strica tot anul din cauza unui meci. Nu e usor, dar sunt obisnuita cu momentele grele in cariera. Voi manca niste ciocolata si voi fi mai bine maine," a mai spus Simona Halep.

Dupa acest esec, Simona isi vede seria de 17 victorii consecutive oprita, iar eliminarea in optimi inseamna anularea oricarei sanse de revenire pe primul loc WTA in acest an.

