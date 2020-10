"E ridicol, e prea frig, stam aici ca ratele!" | Simona Halep si Victoria Azarenka, revoltate pe conditiile de joc de la Roland Garros 2020 

Halep si Azarenka au fost nemultumite de frigul care le-a diminuat calitatea performantelor la Roland Garros 2020.

Vremea rece si ploioasa de la Paris le-a pus multe probleme sportivilor in prima saptamana de concurs la Roland Garros. Printre cele mai importante nume care au criticat conditiile de joc sunt Victoria Azarenka si Simona Halep, ambele eliminate, in turul 2, respectiv in faza optimilor de finala.

"Voi nu jucati aici, asa ca nu aveti idee despre conditiile de joc. Sunt gata sa joc oricand dar situatia devine ridicola. Sunt opt grade afara; e ridicol, e prea frig. Care e sensul acestui turneu? Stam aici ca ratele," a declarat, revoltata, Victoria Azarenka (14 WTA), finalista la US Open, eliminata la Roland Garros in turul 2 de catre Anna Karolina Schmiedlova (161 WTA).

"Sunt putin suparata din cauza modului in care s-a jucat acest meci. Dar este o noua experienta. A fost frig, a fost greu de jucat, dar ea a facut-o foarte bine. Voi lua meciul asa cum a fost si voi incerca sa fiu mai buna data viitoare. Azi am fost la capacitate maxima, 100%. Nu am fost accidentata. Dar a fost putin frig si uneori, cand e frig, nu ma simt pregatita fizic sa alerg in timpul punctelor," a declarat Simona Halep la conferinta de presa de dupa optimea de finala pierduta cu 6-1, 6-2 in favoarea Igai Swiatek (19 ani, 54 WTA).

Roland Garros 2020 a fost initial programat pentru perioada 24 mai - 7 iunie a fost amanat de doua ori, sfarsind prin a se desfasura toamna, intre 27 septembrie - 11 octombrie; in comparatie, in acest interval capitala Hexagonului este supusa unei cantitati semnificativ mai mari de precipitatii, iar temperaturile sunt mai mici cu peste zece grade celsius.

Simona Halep si Victoria Azarenka sunt duble campioane de Grand Slam; Halep s-a impus la Roland Garros in 2018 si la Wimbledon in 2019, in vreme ce jucatoarea din Belarus s-a impus in anii 2012 si 2013 la Australian Open.