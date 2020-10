Decizie importanta luata de Simona Halep cu privire la Turneul Campioanelor din acest an | Cand va reveni numarul 2 WTA pe teren 

Simona Halep a ales sa nu participe la niciunul din cele 15 turnee WTA ramase de jucat in 2020.

Simona Halep a dat de inteles cu claritate ca meciul pierdut cu Iga Swiatek in optimile Roland Garros 2020 a fost ultimul de ordin oficial jucat in acest an.

"In principiu, cu acest turneu se incheie anul si... pauza (rade)," a afirmat campioana en-titre de la Wimbledon pentru Eurosport, in cadrul conferintei de presa organizate dupa meci.

In conditiile date, urmatorul turneu al Simonei Halep va avea loc abia in luna ianuarie a anului viitor. Inainte de Australian Open, Simona ar putea participa fie la Shenzhen, precum a facut-o in anii precedenti, fie la Adelaide, cum a facut-o in acest an.

Participarea Simonei la primul Grand Slam al anului 2021 nu este deocamdata sigura, dar sunt mari sanse ca Halep sa faca deplasarea la Melbourne, avand in vedere eforturile promise de directorul turneului, Craig Tiley.

"Daca va fi ca aici, o bula, voi merge la Australian Open, in conditii de maxima securitate sanitara. Daca nu pot sa ma antrenez timp de 2 saptamani, evident ca nu pot sa joc. S-a terminat pentru mine acest sezon, nu m-am inscris la Ostrava. Astept sa ma odihnesc si sa ma plimb pe strazi acasa," a declarat Simona Halep, potrivit Gazetei Sporturilor.