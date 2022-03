Mats Wilander îl trimite pe Zverev la reabilitare, iar Serena Williams șochează: „Dacă aș fi făcut eu asta, aș fi în închisoare acum”

Gestul inimaginabil de violență comis de Alexander Zverev într-un meci din proba de dublu a turneului ATP 500 de la Acapulco a provocat reacții puternice în lumea tenisului.

Multiplul campion de Grand Slam, Mats Wilander îi recomandă jucătorului din Germania o perioadă de reabilitare, în timp ce Serena Williams consideră că există un standard dublu în ce privește pedepsirea abaterilor comportamentale în ATP și WTA.

Serena Williams was asked on CNN about Zverev attacking the umpire in Acapulco:

“There is absolutely a double standard. I would probably be in jail if I did that. Like, literally, no joke.”

(Still no word from ATP on their “review” of the incident.)

pic.twitter.com/vzSNTcXU0j