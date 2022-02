Descalificat! Arbitrul s-a ferit de loviturile lui Alexander Zverev: numărul 3 ATP, scene de violență incredibile în turneul de la Acapulco

UPDATE 10:08: Organizatorii turneului ATP 500 de la Acapulco i-au anulat germanului Alexander Zverev dreptul de participare în proba de simplu în care era încă implicat, din cauza comportamentului nesportiv.

Due to unsportsmanlike conduct at the conclusion of his doubles match on Tuesday night, Alexander Zverev has been withdrawn from the tournament in Acapulco.

The updated Draw can be viewed here:https://t.co/Hqdsgiplgm