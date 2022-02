Gestul de violență comis la Acapulco îl costă scump pe Zverev, amendat cu peste $70,000: ATP ia in considerare suspendarea lui 

Alexander Zverev (3 ATP) va suporta consecințele devierii comportamentale înregistrate la finalul partidei de dublu pierdute în turul întâi al întrecerii ATP de la Acapulco. Partenerul lui Marcelo Melo în competiția de dublu și-a pierdut cumpătul după încheierea meciului în care au sfârșit înfrânți de Lloyd Glasspool și Harri Heliovaara, scor 2-6, 6-4, 6-10.

Enervat de arbitrul de scaun în super-tiebreak-ul setului decisiv, pentru o minge căzută în teren, considerată de Zverev ca aterizată în afara suprafeței de joc, campionul olimpic en-titre a avut o reacție incalificabilă, imediat după încheierea meciului.

Tenismenul german a lovit de patru ori cu racheta în scaunul arbitrului, la a doua lovitură oficialul partidei ferindu-și picioarele pentru a nu fi vătămat de campionul olimpic de tenis. Reacția a survenit după un punct controversat în super-tiebreakul setului decisiv, câștigat de oponenți.

„Uită-te la urmă! E linia ta, la naiba! Idiotul dracului!”, i-a spus Alexander Zverev arbitrului de scaun în timpul game-ului final al meciului. „Ai distrus dracului tot meciul! Tot meciul l-ai distrus tu!”, i-a transmis Alexander Zverev arbitrului de scaun, grăbit să părăsească suprafața de joc, pentru a evita conflictul cu jucătorul german.

Alexander Zverev has been kicked out of the Mexican Open after smashing an umpire's chair with his racket ???????? pic.twitter.com/ZlOt2cWNsc