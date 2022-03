Serena Williams și Neymar Jr., vedetele Săptămânii Modei la Paris: jucătoarea americană vrea să joace la Roland Garros în acest an

Serena Williams (40 de ani, 237 WTA) se află în Paris, unde a entuziasmat iubitorii modei prin ținuta purtată pe covorul roșu. Atitudinea spotivei din Statele Unite ale Americii a atras privirile bărbaților, iar imaginile în care Neymar Jr. i s-a alăturat s-au viralizat pe rețelele sociale.

Într-un interviu acordat CNN, Serena Williams mărturisește că s-a îndrăgostit permanent de capitala Franței și că își dorește să încerce o participare la Roland Garros în 2022 (22 mai - 5 iunie), turneu la care a înregistrat patru prezențe consecutive fără să ajungă măcar în faza sferturilor de finală.

Serena Williams: „Dacă îmi rezistă corpul, voi juca la Roland Garros.”

„Paris e unul dintre orașele mele preferate. Mai mult de atât, eu iubesc zgura, așa că vom vedea ce se va întâmpla. Sper să îmi reziste corpul și, dacă se va întâmpla asta, cu siguranță voi fi la Roland Garros,” a afirmat sportiva în vârstă de 40 de ani pentru CNN.

Cât despre palmaresul său, care numără 23 de titluri de mare șlem, cu unul mai puțin decât Margaret Court, care deține recordul all-time în tenisul feminin, Serena Williams a dezvăluit că nu a renunțat la gândul de a mai câștiga două titluri de mare șlem.

„Ar fi trebuit să am 30 sau 32 de titluri de Grand Slam acum. Trebuia să dețin recordul. Serios, am avut foarte multe șanse de a realiza asta. Dar, nu am renunțat,” a declarat Serena Williams, pentru CNN.