Serena Williams, dupa eliminarea prematura la Australian Open: "Imi vine sa dau cu pumnii in pereti. Nu pot sa mai joc asa"

Nivelul de frustrare acumulat de Serena Williams creste dupa al optulea Slam consecutiv la care participa fara sa triumfe.

Serena Williams s-a prezentat in fata jurnalistilor la conferinta de presa dupa eliminarea prematura de la Melbourne in 2020, scor 4-6, 7-6, 5-7 in fata chinezoaicei Qiang Wang, numar 29 WTA.

"Eram optimista, nu credeam ca aveam sa pierd acest meci. Personal, astazi am comis prea multe erori (n.r. 56) ca sa ma pot cataloga o sportiva profesionista. Cred in continuare ca pot sa mai castig Slam-uri, altfel nu as mai juca doar ca sa ma distrez. Pentru mine, sa pierd nu e prea distractiv, sincera sa fiu", a spus jucatoarea cu 23 de titluri de mare slem in palmares.

"Dar nu e vorba despre Slam-uri, e despre mine jucand un tenis bun, lucru pe care nu l-am facut azi. Stiu ca sunt mai buna de atat, despre asta e vorba. Nu am returnat ca Serena. Nu pot sa mai joc asa. Literalmente, e neprofesionist din partea mea si nu e in regula. Nu sunt mai fericita decat atunci cand pierdeam acum zece ani, dar ma prefac mai bine atunci cand imi vine sa dau cu pumnii in pereti. Nu pare, dar vreau sa o fac si acum", a declarat Serena Williams.

"Cu siguranta ma voi antrena maine, pentru a ma asigura ca nu voi avea din nou o astfel de prestatie", a fost mesajul prin care Serena a incheiat conferinta de presa. Serena Williams a ratat un potential duel emotionant cu una dintre cele mai bune prietene ale sale din circuitul WTA, Caroline Wozniacki. Jucatoarea din Danemarca a fost la randul ei eliminata in al treilea tur de catre Ons Jabeur.