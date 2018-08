Marius Copil, la plaja cu iubita sa! Cum se pregateste tenismenul pentru US Open | FOTO

Lui Marius Copil ii merge din ce in ce mai bine, atat pe plan profesional, cat si pe plan personal.

Eliminat cu greu in turul secund la Cincinnati de catre croatul Marin Cilic, Marius Copil a plecat urgent la Miami pentru a se pregati de US Open la academia detinuta de Gabriel Trifu. La ultimul turneu de Grand Slam al anului, Marius nu este nevoit sa joace in calificari, asa ca aradeanul isi doreste sa fie pregatit pentru a face o figura frumoasa la Flushing Meadows.

Prima racheta a Romaniei in circuitul masculin de tenis nu este singur in Florida, este insotit de iubita lui, Ramona Iacob. Printre picaturi, atunci cand nu se afla pe terenul de tenis, Marius isi scoate iubita la plaja.

“Wecome to Miami, Bienvenido a Miami”, a scris aradeanul pe contul personal de Instagram.

Adrian Mutu, noul antrenor secund al echpei Al Wahda FC, dar si tenismenul ungur, Marton Fucsovics, au apreciat postarea lui Marius, care este la Miami alaturi de noul lui antrenor, Andrei Pavel, dar si de Lucian Nicolescu, preparatorul lui fizic.