Andy Murray l-a invins pe Marius Copil si a IZBUCNIT in lacrimi! Meci ISTORIC la Washington! VIDEO

Marius Copil a fost aproape de o performanta uriasa in fata lui Andy Murray!

Murray l-a invins pe Marius Copil in trei seturi, dupa ce jucatorul roman s-a impus la tie break in primul set. Murray a revenit si s-a impus in cele din urma, tot la tie break in decisiv, scor 7-6 (5), 3-6, 6-7(4).

La final, Murray a izbuncnit in lacrimi, fiind coplesit de bucurie. El a reusit in sfarsit sa lege trei victorii la rand, dupa accidentarile care l-au tinut departe de teren.

Meciul de la Washington va ramane in istoria turneului. S-a terminat la cea mai tarzie ora de la infiintarea competitiei, la 3 dimineata in SUA!