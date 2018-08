Marius Copil a produs surpriza in turul intai la Cincinnati! S-a calificat dupa o ora si 11 minute

Marius Copil a produs surpriza in turul intai la Cincinnati!

Marius Copil, locul 92 ATP, s-a calificat in turul secund la turneul de la Cincinnati, dupa ce l-a invins pe germanul Philipp Kohlschreiber, locul 35 ATP, scor 6-4, 6-2, la capatul unui meci care a durat o ora si 11 minute de joc.

Copil a produs o mare surpriza pe tabloul principal la Cincinnati eliminandu-l pe veteranul Kohlschreiber, in varsta de 34 de ani. Ca si pana acum, principala arma a romanului, serviciul, a functionat foarte bine astazi, avand o reusita de 86% pe primul serviciu si 60% pe al doilea, avand 13 asi, fata de doar 3 ai adversarului sau.

In turul secund, Marius Copil va avea o misiune extrem de dificila, intalnindu-l pe favoritul numaul 7, croatul Marin Cilic. Totusi, aradeanul are un avantaj mental in fata lui Cilic dup ace a castigat singurul lor meci direct, in 2012, la Beijing, in trei seturi. Marius Copil, venit din calificari, si-a asigurat un cec de 37.395 dolari si 55 de puncte ATP.