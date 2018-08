Marius Copil a devenit viral pe internet cu ultimul mesaj: "Trebuie sa imi vand un rinichi pentru asta!" Raspunsul organizatorilor turneului de la Toronto a venit imediat

Marius Copil si-a exprimat pe Twitter nemultumirea cu referire la pretul piperat al biletelor de avion pana la Toronto, iar organizatorii au reactionat imediat la postarea tenismenului nostru.

"Imi vand rinichii ca sa pot cumpara doua bilete spre Toronto. Cineva interesat? Ce e cu preturile astea?!", a fost postarea lui Marius Copil.

Organizatorii Rogers Cup au scris si ei imediat: "OMG Marius", iar tenismenul nostru a profitat de ocazie pentru a le cere o favoare: "Sper ca o sa ma programati tarziu maine".

"Cat de tarziu? Pare ca esti un specialist al meciurilor tarzii... Vom vedea ce putem face", a fost raspunsul organizatorilor, cu referire la meciul jucat de Copil cu Murray la Washington pana la 3 dimineata.

Marius Copil va evolua in calificari la Toronto.

I'm selling my kidney so I can buy 2 flight tickets to Tornoto. Anybody interested? ???? what's up with this prices ? ????????