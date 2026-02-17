Dinamo București continuă sezonul excelent din Superligă, iar victoria cu Unirea Slobozia, scor 1-0, l-a convins definitiv pe Ilie Dumitrescu de valoarea unuia dintre liderii din teren.

Fostul internațional a avut doar cuvinte de laudă pentru Eddy Gnahore, pe care îl consideră esențial în angrenajul echipei antrenate de Zeljko Kopic.

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de Eddy Gnahore: „Senzațional”

„Gnahore e un jucător senzațional, dă siguranță, are liniște. Cuplul ăsta, format din Gnahore și Mărginean, e foarte puternic”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Mijlocașul francez a fost din nou integralist și a contribuit la succesul care a asigurat matematic prezența lui Dinamo în play-off.

„Câinii” ocupă locul 2, cu 53 de puncte, la doar o lungime în spatele liderului Universitatea Craiova.

Gnahore s-a impus ca titular incontestabil în acest sezon. Potrivit Transfermarkt, are o cotă de 750.000 de euro și a bifat 28 de meciuri, cu un gol și o pasă decisivă.