În minutul 42, la scorul de 1-1, La Penna i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu și l-a eliminat pe fundașul lui Juventus. Centralul a considerat că jucătorul oaspeților l-a faultat pe Alessandro Bastoni, însă reluările au arătat că jucătorul lui Inter a simulat. VAR-ul nu a putut interveni, având în vedere că nu a fost un cartonaș roșu direct.

Amenințări cu moartea după Inter - Juventus. Poliția îi cere arbitrului să stea acasă

Cei de la Juventus au protestat vehement la finalul partidei, Cristi Chivu a fost criticat pentru că l-a apărat pe Bastoni, iar Federico La Penna a devenit ținta unor amenințări cu moartea în mediul online.

"Te vom omorî" sau "Venim după tine, știm unde stai" sunt doar câteva dintre zecile de mesaje amenințătoare primite de arbitrul La Penna în mediul online, după Inter - Juventus, scriu SportMediaset și La Repubblica.

Arbitrul în vârstă de 42 de ani din Roma a făcut plângere la poliție, iar autoritățile i-au recomandat ca pentru siguranța sa să rămână acasă pentru moment.

Asociația Arbitrilor din Italia (AIA) a recunoscut eroarea clară din derby a lui La Penna, iar presa italiană scrie că arbitrul riscă acum o suspendare de o lună.