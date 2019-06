Cum arata Daniela Hantuchova, adversara Simonei Halep in turneul de la Cluj, la 36 de ani: GALERIE FOTO

Simona Halep va juca in turneul demonstrativ de la Cluj.

Pe 15 iunie va avea loc un turneu demonstrativ la Cluj la care vor participa Simona Halep, Marius Copil, Fabio Fognini si Daniela Hantuchova care o inlocuieste pe Flavia Penetta, italianca suferind o accidentare.

Darren Cahill prezent la turneu

Australianul a ajuns miercuri la Bucuresti dupa un zbor lung din Australia, iar primul lucru pe care l-a facut a fost sa-si revada fosta eleva, pe Simona. Cei doi au efectuat impreuna si un antrenament, de dragul vremurilor trecute, iar la sesiunea de pregatire a luat parte si Daniel Dobre.

Daniel Dobre a marturisit ca ii mai cere uneori ajutorul australianului pentru ca el nu cunoaste atat de bine circuitul feminin. "Inca mai vorbesc cu Darren. In acest moment, el cunoaste circuitul mai bine decat mine. A gasit o modalitate pentru a scoate tot ce era mai bun din Simona. Nu e vorba doar despre tenis, era grozav si pentru partea emotionala si pentru cea mentala a jocului. A avut reusite extraordinare deoarece Simona s-a deschis mult in fata lui, a incercat lucruri noi. I-a deschis mintea si sufletul. Eu nu pot fi Darren, trebuie sa incerc alte lucruri, dar tot timpul incerc sa urmez aceeasi cale. Este calea Simonei, este vorba despre mici schimbari pentru a pastra lucrurile fresh. Darren este tatal succesului Simonei, iar eu sunt unchiul", a spus Daniel Dobre

Cand revine Halep

Dupa ce a fost eliminata de la Roland Garros, Halep a coborat pe pozitia a 8-a in clasamentul WTA si va mai reveni in circuit dupa 24 iunie in turneul pe iarba de la Eastbourne. Simona Halep va participa si la Wimbledon, turneu care va incepe pe data de 1 iulie 2019.

