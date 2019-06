Vesti bune la Wimbledon 2019! Premii marite pentru editia din acest an: cat poate castiga Simona Halep daca reuseste surpriza la Grand Slam-ul de la Londra

Wimbledon 2019 se desfasoara in perioada 1 - 14 iulie.

Wimbledon 2019 vine in acest an cu premii marite. 38 de miliane de lire sterline vor insuma premiile oferite participantilor, in crestere cu 11,8% fata de anul trecut.

Castigatorii trofeului vor primi cu 100.000 de lire sterline mai mult ca anul trecut, adica 2,35 milioane de lire sterline (aproximativ 2,65 milioane de euro).

Finalistii vor primi si ei 1,17 milioane de euro, in timp ce semifinalistii vor pleca acasa cu 588.000 de lire sterline.

Premii Wimbledon 2019

turul 1: 45.000 de lire

turul 2: 72.000 de lire

turul 3: 111.000 de lire

optimi: 176.000 de lire

sferturi: 294.000 de lire

semifinala: 588.000 de lire

finala: 1,17 milioane de lire

castigatori: 2,35 milioane de lire

Favoritele la Wimbledon 2019

1. Naomi Osaka

2. Ashleigh Barty

3. Karolina Pliskova

4. Kiki Bertens

5. Petra Kvitova

6. Angelique Kerber

7. Elina Svitolina

8. Simona Halep

9. Sloane Stephens

10. Aryna Sabalenka

La feminin anul trecut s-a impus Angelique Kerber, in timp ce la masculin trofeul a fost castigat de Novak Djokovic.

Simona Halep a fost eliminata la editia de anul trecut de Su-Wei Hsieh in turul al treilea.