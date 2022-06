„Numele meu e Nadal. Rafa Nadal” Spaniolul a oferit imaginea zilei la Wimbledon și le-a oferit fanilor o veste bună

Rafael Nadal (36 de ani, 4 ATP) a revenit în lumea tenisului după o pauză de numai două săptămâni luată după încheierea turneului de la Roland Garros. În capitala Franței, în urmă cu trei săptămâni, Nadal declara că nu va participa la Wimbledon, dacă va fi nevoit să repete injecțiile anestezice.

Ajuns la Barcelona în cârje, campionul de la Paris s-a supus unei intervenții menite să diminueze semnalele trimise de nervul piciorului stâng și declară, înaintea începerii turneului de la Wimbledon, că starea generală a piciorului s-a îmbunătățit.

Pe traseul virtual al lui Rafael Nadal la Wimbledon 2022 se regăsesc nume ale unor jucători greu de învins pe iarbă, precum Sam Querrey, Marin Cilic, Felix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini și Novak Djokovic.

Rafael Nadal: „Nu mai simt durerea pe care am avut-o în ultimul an și jumătate.”

„Nu pot fi super fericit, pentru că nu știu ce se poate întâmpla, dar pot să vorbesc despre ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni,” a început Rafael Nadal.

„În primul rând, pot să umblu normal, aproape în fiecare zi. Când mă trezesc, nu mai simt durerea pe care am avut-o în ultimul an și jumătate, iar la antrenamente m-am simțit mai bine.

În ultimele două săptămâni, nicio zi nu a fost teribilă, în care să nu mă pot mișca. Per total, mă simt bine, durerea s-a diminuat,” a fost modul în care tenismenul iberic și-a descris situația medicală.

„Voi vorbi azi despre piciorul meu, dar, dacă nu vă deranjează, nu o să mai vorbesc despre asta pentru restul turneului, pentru că, dacă facem asta, ratăm prioritatea, adică tenisul,” a completat Rafa Nadal.

Rafael Nadal, cuvinte speciale pentru Roger Federer

„Am împărțit multe momente importante. Tot ce am reușit amândoi în ultimii 15 ani - e greu să te gândești la asta fără să te gândești la rivalitatea noastră.

Mă deranjează puțin mereu când mă gândesc că nu am jucat cu el o finală la New York, dar în restul turneelor relevante am împărțit terenul în finale. Cred că ne-am împins unul pe altul. Să ai un rival ca el - incredibil de bun - te ajută să descoperi lucrurile pe care trebuie să le faci pentru a progresa.

E mai ușor să devii mai bun atunci când ai în fața ta un exemplu,” a spus Rafa Nadal despre marele său rival, Roger Federer, care absentează la Wimbledon pentru prima dată în cariera sa.