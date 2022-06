"Singura dramă adevărată e că oamenii mor și multe familii suferă” Nadal a comentat pe larg decizia Wimbledon de a interzice jucătorii ruși

Rafael Nadal (36 de ani, 4 ATP) nu crede că există un singur răspuns potrivit, în conflictele de interese dintre organizatorii Wimbledon și oficialii ATP, care i-au prins la mijloc pe jucătorii din Federația Rusă și Belarus.

În contextul ororilor aduse de invazia rusească în Ucraina, Rafael Nadal consideră că singura dramă autentică e moartea și suferința numeroaselor familii afectate de război, dar înțelege insatisfacția colegilor săi ruși și belaruși, care nu sunt implicați direct în derularea războiului.

„În primul rând, lumea tenisului e zero. Când vezi familii, copii murind și suferind, atunci restul lucrurilor nu mai contează. Nu contează dacă Wimbledon face un lucru sau altul, la fel, în cazul ATP.

Drama adevărată e că oamenii mor și multe familii suferă. Ăsta e lucrul principal, restul, nu contează.

Dar, dacă mă întrebați despre poziția asumată de Wimbledon, umila mea părere e că înțeleg ce a făcut Wimbledonul, respect asta - pentru că, din perspectiva mea, e suficient de corect, întrucât se află sub presiunea Guvernului Britanic și au punctul lor de vedere -, dar, din partea ATP, ei trebuie să își apere membrii, de asemenea.

Discuția nu stă în felul următor: ce a făcut Wimbledonul e groaznic, iar reacția ATP e corectă. Nu. Cred că ambele decizii sunt bune, fiecare își apără interesul și respect ambele părți.

Niciuna nu e mai bună decât cealaltă, dar am colegii din circuit, care nu pot spune multe. Cu siguranță însă că ei nu au nimic de-a face cu războiul și nu pot face nimic, și nici nu susțin derularea războiului,” a explicat Rafael Nadal, pentru CNN.

Duminică, 5 iunie 2022 a fost ziua care a consemnat câștigarea celui de-al 14-lea titlu la Roland Garros de către Rafael Nadal, devenit primul bărbat din istorie care câștigă 22 de trofee de Grand Slam.

"I respect what Wimbledon did." That was the answer of @RafaelNadal when I asked him about Wimbledon's decision to ban Russian and Belarusian players. He also said "it doesn't matter if Wimbledon does one thing or another thing... the real trauma is that people are dying." pic.twitter.com/H30cDZXn5K