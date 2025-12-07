Mohamed Salah, pus la zid de o legendă a lui Liverpool după scandalul declanșat: „Face ca totul să se învârtă în jurul său”

Sorana Cîrstea a anunţat că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în circuitul profesionist (WTA), într-o postare făcută sâmbătă pe pagina contul său de Instagram.

Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț: "2026 va fi ultimul meu an în circuit"



''Iubesc tenisul. Iubesc disciplina, rutina, munca dificilă. Competiţia şi adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar, ca totul în viaţă, are un sfârşit. Anul viitor va fi al 20-lea pentru mine în circuit ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am aşteptat niciodată să joc atât de mult timp, dar ultimii ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au împins să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit'', a transmis Cîrstea.

Sorana Cîrstea: "Am obiective și ambiții"



''Când iubeşti ceva atât de mult, nu e uşor să spui 'adio'. Deocamdată nu este la revedere, ci ''ne mai vedem'. Încă mai am multe lucruri de îmbunătăţit, am obiective şi ambiţii, aşa că sper să realizez unele dintre ele anul viitor şi să închei această carieră minunată într-o notă înaltă şi în termenii mei'', a mai spus jucătoarea română.

35 de ani are Sorana Cîrstea



''Ador tenisul şi sunt foarte norocoasă şi recunoscătoare pentru tot ce mi-a dat şi m-a învăţat. Acest sport i-a permis unei fetiţe de patru ani, care a ţinut racheta pentru prima oară, să îşi trăiască visul. Un vis frumos, în care toate sacrificiile au meritat din plin.

Aştept cu nerăbdare să mă văd din nou cu fanii mei, cu prietenii şi cei apropiaţi lângă teren şi pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulţumesc Tenis, îşi vor fi îndatorată pentru totdeauna. Ne vedem în 2026 şi vă mulţumesc tuturor pentru susţinerea necondiţionată'', a concluzionat Cîrstea.



Cîrstea (35 ani) a încheiat sezonul pe locul 43 în clasamentul WTA, obţinând în 2025 un titlu WTA 250 la Cleveland, al treilea din palmaresul său.

