"Diva" tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Anastasia Potapova a jucat la Sankt Petersburg, într-un turneu demonstrativ la care au luat parte Daniil Medvedev și partenerul Tallon Griekspoor.

Câștigătoarea ediției 2025 a Openului Transilvaniei - turneul WTA 250 defășurat la Cluj-Napoca -, rusoaica Anastasia Potapova s-a regăsit în mijlocul unui scandal după ce și-a încheiat activitatea în sezonul actual al circuitului WTA.

Împreună cu iubitul său, olandezul Tallon Griekspoor - clasat pe locul 25 în ierarhia ATP -, Potapova a ales să joace la un turneu demonstrativ derulat la Sankt Petersburg, în weekendul 29-30 noiembrie.

Olandezul Griekspoor a jucat alături de iubita Potapova în turneul demonstrativ de la Sankt Petersburg

Alături de nume importante din tenis, precum Daniil Medvedev, Karen Khachanov sau Veronika Kudermetova, Potapova și Griekspoor au luat parte la competiție, jucătorul din Țările de Jos ignorând recomandarea guvernului olandez, care l-a sfătuit să nu facă deplasarea în Federația Rusă.

Anastasia Potapova

Griekspoor a refuzat să asculte îndrumarea Ministerului Afacerilor Externe din țara natală, venită în contextul în care turneul este finanțat de Gazprom, companie de stat implicată financiar în invazia rușilor în Ucraina.

„Nu e interzis să participi în turnee organizate în Rusia, dar îl rog să nu o facă, atunci când se poate să nu o facă și să privească partea morală a lucrurilor,” a fost îndemnul Ministrului de Externe olandez, David van Weel, transmis jucătorului Tallon Griekspoor, notează Tennis365.

Potapova, un singur titlu câștigat în 2025, la Cluj-Napoca

Număr 51 WTA, Anastasia Potapova încheie stagiunea în afara top 50 WTA, dar cu satisfacția de a fi ieșit campioană în turneul în care s-a retras din activitate Simona Halep.

Un milion de dolari - fără treizeci de mii - a încasat rusoaica Potapova din tenis, în 2025.

În turneele de mare șlem, Potapova a reușit câte o victorie la Melbourne, Paris și New York, în acest an, ratând competiția de la Wimbledon.

Cristi Borcea, reverență în fața unui fotbalist român: ”Geniu! Nu mai avem ca el”
Cupa României, etapa a 2-a: Sănătatea Cluj – Bistrița, FC Botoșani – Hermannstadt, Farul – Dinamo și UTA – FCSB
Documentarul VOYO ”Il Fenomeno - Povestea unui superstar”, despre viața lui Adrian Mutu, a fost lansat: ”O seară specială”
Război împotriva conducerii clubului! Măsura radicală a galeriei înaintea meciului UTA - FCSB
România – Ungaria cu o miză colosală, diseară, la Mondiale: ori la bal, ori la spital!
România – Ungaria, „finala“ noastră la Mondiale, în prime-time: s-a anunțat ora meciului

O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte

Cupa României: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis în '90+6 și Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia

Circ la Hermannstadt: Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din prima ligă, dat afară în mod jenant

Răsturnare de situație în tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare

A jucat cu Darius Olaru și a spus unde se transferă: „Să plece cât mai repede”



Cristi Borcea, reverență în fața unui fotbalist român: ”Geniu! Nu mai avem ca el”
Adrian Diaconu, dezvăluiri din spatele ușilor închise ale boxului: "Ce am iubit se întorcea împotriva mea”. Povestea amuzantă care i-a adus porecla "Rechinul" și ”Bătaia ca în Șapte Păcate”
Documentarul VOYO ”Il Fenomeno - Povestea unui superstar”, despre viața lui Adrian Mutu, a fost lansat: ”O seară specială”
Război împotriva conducerii clubului! Măsura radicală a galeriei înaintea meciului UTA - FCSB
România – Ungaria cu o miză colosală, diseară, la Mondiale: ori la bal, ori la spital!
Potapova - Bronzetti, finala Transylvania Open 2025 (LIVE pe VOYO și PRO Arena). Siniakova s-a retras din semifinală după doar patru game-uri
„Fotomodelul” din top 35 WTA, în sferturile Transylvania Open 2025 (LIVE pe VOYO și PRO Arena)
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Buturuga mică răstoarnă carul mare?! Rafael Nadal, duel la Melbourne cu un jucător care are 28 de victorii consecutive
Scandal! Fostul vicepreședinte al federației chineze de fotbal, condamnat la 11 ani de închisoare
stirileprotv Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO

stirileprotv Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: „Nicăieri, într-o ţară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu”

