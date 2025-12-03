Câștigătoarea ediției 2025 a Openului Transilvaniei - turneul WTA 250 defășurat la Cluj-Napoca -, rusoaica Anastasia Potapova s-a regăsit în mijlocul unui scandal după ce și-a încheiat activitatea în sezonul actual al circuitului WTA.
Împreună cu iubitul său, olandezul Tallon Griekspoor - clasat pe locul 25 în ierarhia ATP -, Potapova a ales să joace la un turneu demonstrativ derulat la Sankt Petersburg, în weekendul 29-30 noiembrie.
Olandezul Griekspoor a jucat alături de iubita Potapova în turneul demonstrativ de la Sankt Petersburg
Alături de nume importante din tenis, precum Daniil Medvedev, Karen Khachanov sau Veronika Kudermetova, Potapova și Griekspoor au luat parte la competiție, jucătorul din Țările de Jos ignorând recomandarea guvernului olandez, care l-a sfătuit să nu facă deplasarea în Federația Rusă.
Griekspoor a refuzat să asculte îndrumarea Ministerului Afacerilor Externe din țara natală, venită în contextul în care turneul este finanțat de Gazprom, companie de stat implicată financiar în invazia rușilor în Ucraina.
„Nu e interzis să participi în turnee organizate în Rusia, dar îl rog să nu o facă, atunci când se poate să nu o facă și să privească partea morală a lucrurilor,” a fost îndemnul Ministrului de Externe olandez, David van Weel, transmis jucătorului Tallon Griekspoor, notează Tennis365.
Potapova, un singur titlu câștigat în 2025, la Cluj-Napoca
Număr 51 WTA, Anastasia Potapova încheie stagiunea în afara top 50 WTA, dar cu satisfacția de a fi ieșit campioană în turneul în care s-a retras din activitate Simona Halep.
Un milion de dolari - fără treizeci de mii - a încasat rusoaica Potapova din tenis, în 2025.
În turneele de mare șlem, Potapova a reușit câte o victorie la Melbourne, Paris și New York, în acest an, ratând competiția de la Wimbledon.