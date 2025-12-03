Câștigătoarea ediției 2025 a Openului Transilvaniei - turneul WTA 250 defășurat la Cluj-Napoca -, rusoaica Anastasia Potapova s-a regăsit în mijlocul unui scandal după ce și-a încheiat activitatea în sezonul actual al circuitului WTA.

Împreună cu iubitul său, olandezul Tallon Griekspoor - clasat pe locul 25 în ierarhia ATP -, Potapova a ales să joace la un turneu demonstrativ derulat la Sankt Petersburg, în weekendul 29-30 noiembrie.

Olandezul Griekspoor a jucat alături de iubita Potapova în turneul demonstrativ de la Sankt Petersburg

Alături de nume importante din tenis, precum Daniil Medvedev, Karen Khachanov sau Veronika Kudermetova, Potapova și Griekspoor au luat parte la competiție, jucătorul din Țările de Jos ignorând recomandarea guvernului olandez, care l-a sfătuit să nu facă deplasarea în Federația Rusă.