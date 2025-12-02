GALERIE FOTO „Joacă prost și tot câștigă” Declarație neașteptată despre tenismenii ultimilor doi ani, Sinner și Alcaraz

„Joacă prost și tot câștigă" Declarație neașteptată despre tenismenii ultimilor doi ani, Sinner și Alcaraz
Marcu Czentye
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, parcursuri de vis în 2024 și în 2025.

În 2024 și în 2025, doar Carlos Alcaraz și Jannik Sinner au reușit să câștige cele opt turnee de mare șlem puse în joc.

Împărțite egal, trofeele majore ale ultimelor două sezoane au marcat o nouă eră care umbrește restul concurenței, în circuitul ATP.

Nadal vrea să vadă „monopolul Sinner-Alcaraz” pus la încercare

După perioada în care în tenisul mare au strălucit Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic, Sinner și Alcaraz au reușit, prin performanțele lor, ca marile distincții să rămână o himeră pentru majoritatea jucătorilor, chiar clasați în top 10 ATP.

Rafael Nadal: „Sinner și Alcaraz pot să joace prost și, totuși, să câștige.”

Comentând situația dată, Rafael Nadal - retras din activitate în noiembrie 2024 - a făcut o declarație prin care vrea să trezească circuitul ATP.

„Sinner și Alcaraz au nevoie de cineva care să îi împingă puțin. Ar fi bine ca ei să simtă că au nevoie să joace bine pentru a ajunge în finale.

Din exterior, atunci când urmărim meciurile, vedem că pot să joace prost și, totuși, să câștige. Poate că Zverev și Medvedev lipsesc din ecuație,” a declarat Rafael Nadal pentru El Larguero, pronunțându-se asupra „monopolului” din ATP.

Horia Tecău, despre Nadal în finala olimpică de la Rio: „Am simțit că ne-am dat ultimul strop de energie, jucând toate tacticile posibile.”

„Pe lângă fani, era satul olimpic. O parte din clădirea României era acolo, la meci; ăsta era marele avantaj la Rio. Arenele erau apropiate, iar când era o finală, toată susținerea posibilă era acolo, alături de tine.

La fel au venit să susțină și spaniolii, pe lângă publicul care era acolo. S-a creat o super atmosferă, iar noi, pe teren, am simțit că ne-am dat ultimul strop de energie, jucând toate tacticile posibile, pentru că era un meci foarte atipic de dublu.

Cu un Nadal, care juca din spatele terenului, care a preluat controlul meciului și a jucat... practic, la un moment dat, l-a pus pe Marc Lopez să țină culoarul, iar, în rest, juca el singur. 

Eu veneam să îl atac cu jocul la fileu, Florin îl ataca din spate. Nadal găsea soluții să se apere... a fost ceva fantastic,” a spus Horia Tecău, în emisiunea Poveștile Sport.ro

