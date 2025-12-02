GALERIE FOTO Djokovic, reacție incredibilă despre tăria sa psihică legendară, demonstrată pe terenul de tenis

Marcu Czentye
Referitor la tăria sa psihică, Novak Djokovic a ținut să îl corecteze pe un faimos jurnalist american.

Novak Djokovic
Novak Djokovic încheie anul 2025 pe locul 4 în clasamentul ATP, o performanță extraordinară pentru orice tenismen, darămite pentru un jucător aflat la 38 de ani.

Tenismenul născut în Belgrad a vorbit, într-un interviu recent acordat, de tăria psihologică incredibilă de care este capabil în turneele de tenis.

Novak Djokovic, despre puterea minții sale: „Trebuie să te corectez. Nu e un talent.”

Jucătorul sârb a ținut morțiș să clarifice că nu este vorba despre vreun talent, ci despre o muncă asiduă, pe care o depune zilnic.

„Eu cred că tăria psihică e cel mai mare talent al tău,” a spus Jon Wertheim, în emisiunea 60 Minutes.

„Trebuie să te corectez. Nu e un talent. E muncă. Zilnică. Sunt mai multe tehnici de lucru; respirația conștientă joacă un rol important, mai ales în momentele în care te afli sub tensiune.

Poate că par concentrat la meci, dar, credeți-mă, uneori e o furtună înăuntrul meu. Întotdeauna, cea mai mare bătălie e cu sinele, cu îndoielile și cu fricile interioare. Le simt în fiecare meci.

Novak Djokovic

Emoțiile, efect scurt în cazul lui Djokovic

Nu îmi place mentalitatea asta, pe care o văd tot mai des în sport: 'gândește pozitiv, fii optimist.' Nu încape loc pentru eșec, pentru îndoieli. Dar e imposibil. Suntem ființe umane.

Cea mai mare diferență dintre campioni și jucătorii care se zbat să ajungă la cel mai înalt nivel e dată de abilitatea de a nu rămâne prea mult timp conectat la acele emoții.

Pentru mine, emoțiile au durată de viață scurtă. De îndată ce le simt, le conștientizez, poate că explodez, strig pe teren, dar, imediat, sunt capabil să îmi revin și să îmi resetez starea,” a declarat Novak Djokovic pentru sursa precizată.

Chiar dacă nu a reușit vreo finală de turneu major în 2025, Novak Djokovic a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai sezonului. Semifinalist în fiecare dintre cele patru competiții de mare șlem, Djokovic a reușit să își adjudece titlurile cu numerele 100 și 101 în circuitul ATP, ieșind triumfător la Geneva și la Atena.

