Novak Djokovic încheie anul 2025 pe locul 4 în clasamentul ATP, o performanță extraordinară pentru orice tenismen, darămite pentru un jucător aflat la 38 de ani.

Tenismenul născut în Belgrad a vorbit, într-un interviu recent acordat, de tăria psihologică incredibilă de care este capabil în turneele de tenis.

Novak Djokovic, despre puterea minții sale: „Trebuie să te corectez. Nu e un talent.”

Jucătorul sârb a ținut morțiș să clarifice că nu este vorba despre vreun talent, ci despre o muncă asiduă, pe care o depune zilnic.

„Eu cred că tăria psihică e cel mai mare talent al tău,” a spus Jon Wertheim, în emisiunea 60 Minutes.

„Trebuie să te corectez. Nu e un talent. E muncă. Zilnică. Sunt mai multe tehnici de lucru; respirația conștientă joacă un rol important, mai ales în momentele în care te afli sub tensiune.

Poate că par concentrat la meci, dar, credeți-mă, uneori e o furtună înăuntrul meu. Întotdeauna, cea mai mare bătălie e cu sinele, cu îndoielile și cu fricile interioare. Le simt în fiecare meci.