GALERIE FOTO Nu s-a ascuns: Fabio Fognini dezvăluie suma colosală plătită pe amenzi. Cu ce regret a rămas după cariera în tenis

Nu s-a ascuns: Fabio Fognini dezvăluie suma colosală plătită pe amenzi. Cu ce regret a rămas după cariera &icirc;n tenis Tenis Fabio Fognini „a turbat” când a aflat că nu a fost primit la echipa Italiei de Cupa Davis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fabio Fognini, despre suma uriașă plătite pe amenzi, în circuitul ATP.

TAGS:
Fabio FogniniamenziTenis ATP
Din articol

Fabio Fognini (38 de ani) s-a retras din tenisul profesionist într-o manieră mai mult decât onorabilă. În primul tur al competiției de la Wimbledon din 2025, tenismenul italian a câștigat două seturi împotriva spaniolului Carlos Alcaraz, chinuindu-l teribil pe jucătorul care avea să ajungă până în finala întrecerii.

La capătul a patru ore și douăzeci și șapte de minute de joc, Alcaraz a triumfat în cea mai complicată bătălie pe care a purtat-o în runda inaugurală a unui turneu major. Spaniolul s-a impus scor 7-5, 6-7 (5), 7-5, 2-6, 6-1.

Fognini a plătit amenzi de jumătate de milion de euro, în carieră

După confruntarea care l-a mai făcut o dată faimos în lumea tenisului, de această dată pentru tehnică, și nu pentru comportamentul imprevizibil, Fabio Fognini mărturisește că nu a primit cuvinte de felicitare din partea căpitanului nejucător al echipei Italiei de Cupa Davis, Filippo Volandri.

„Chiar în ziua în care mi-am anunțat retragerea la Wimbledon, eram la cină, iar la masa de alături era el, Volandri. Ne-a salutat, dar nu a avut curajul să-mi spună nimic, nici măcar un cuvânt despre cariera mea. Nu mi-a spus absolut nimic,” s-a confesat Fognini, într-un interviu televizat în cadrul emisiunii Belve.

Privind în urmă, Fabio Fognini recunoaște că a făcut multe greșeli, din punct de vedere comportamental, în circuitul ATP.

Scăpările nervoase l-au costat enorm din punct de vedere financiar. „Aș fi putut câștiga mult mai mult, dar din cauza comportamentului meu am primit câteva amenzi. Cea mai mare? La US Open, o amendă de 96.000 de euro. În toată cariera mea, am plătit jumătate de milion de euro,” a adăugat Fognini, care a câștigat peste $19 milioane din tenis.

Fabio Fognini

  • Fognini 9
×
Fabio Fognini acuză noua generație că ar fi ucis tot spectacolul din tenis: „Când mă retrag, nu o să mă uit la niciun meci.”
Fabio Fognini acuză noua generație că ar fi ucis tot spectacolul din tenis: „Când mă retrag, nu o să mă uit la niciun meci.”
Fabio Fognini acuză noua generație că ar fi ucis tot spectacolul din tenis: „Când mă retrag, nu o să mă uit la niciun meci.”
Fabio Fognini acuză noua generație că ar fi ucis tot spectacolul din tenis: „Când mă retrag, nu o să mă uit la niciun meci.”
Fabio Fognini acuză noua generație că ar fi ucis tot spectacolul din tenis: „Când mă retrag, nu o să mă uit la niciun meci.”
Fabio Fognini acuză noua generație că ar fi ucis tot spectacolul din tenis: „Când mă retrag, nu o să mă uit la niciun meci.”
Fabio Fognini acuză noua generație că ar fi ucis tot spectacolul din tenis: „Când mă retrag, nu o să mă uit la niciun meci.”
"Nu l-am injurat pe arbitru, vorbeam singur, jur pe copiii mei!" | Fabio Fognini, hotarat sa dea in judecata ATP dupa ce ar fi fost descalificat pe nedrept la Barcelona
"Facem sex de 15 ori pe saptamana! Inclusiv la turnee" Cel mai cunoscut cuplu din tenis, fara perdea! Fognini, despre relatia cu Pennetta. GALERIE FOTO
"Facem sex de 15 ori pe saptamana! Inclusiv la turnee" Cel mai cunoscut cuplu din tenis, fara perdea! Fognini, despre relatia cu Pennetta. GALERIE FOTO
Simon a cucerit Romania! A castigat pentru a 3-a oara la BRD Nastase & Tiriac, dupa 6-4, 6-3 cu Fognini
Italienii care l-au eliminat pe Tecau, campioni la Australian Open! Bolelli si Fognini au castigat finala cu Herbert/Mahut
"Facem sex de 15 ori pe saptamana! Inclusiv la turnee" Cel mai cunoscut cuplu din tenis, fara perdea! Fognini, despre relatia cu Pennetta. GALERIE FOTO
INTERZIS MINORILOR! Imaginea care a facut retelele sociale sa explodeze: in ce ipostaza au fost surprinsi Fognini si Pennetta
Fabio Fognini îl acuză pe Rafael Nadal că s-ar fi prefăcut accidentat în meciul cu Taylor Fritz: „Nu mai credeți tot ce citiți!”
Fabio Fognini îl acuză pe Rafael Nadal că s-ar fi prefăcut accidentat în meciul cu Taylor Fritz: „Nu mai credeți tot ce citiți!”
Fabio Fognini îl acuză pe Rafael Nadal că s-ar fi prefăcut accidentat în meciul cu Taylor Fritz: „Nu mai credeți tot ce citiți!”
Fabio Fognini îl acuză pe Rafael Nadal că s-ar fi prefăcut accidentat în meciul cu Taylor Fritz: „Nu mai credeți tot ce citiți!”
Cum e posibil? Fognini l-a bătut la Paris pe jucătorul cu care a pierdut în calificările aceluiași turneu, cu 24 de ore înainte
Cum e posibil? Fognini l-a bătut la Paris pe jucătorul cu care a pierdut în calificările aceluiași turneu, cu 24 de ore înainte
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Fabio Fognini „a turbat” când a aflat că nu a fost primit la echipa Italiei de Cupa Davis
Fabio Fognini „a turbat” când a aflat că nu a fost primit la echipa Italiei de Cupa Davis
Fabio Fognini „a turbat” când a aflat că nu a fost primit la echipa Italiei de Cupa Davis
Fabio Fognini „a turbat” când a aflat că nu a fost primit la echipa Italiei de Cupa Davis
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce are Fabio Fognini și nu are Jannik Sinner?

Întrebat dacă ar schimba locurile cu Jannik Sinner, Fabio Fognini a răspuns afirmativ, dar a explicat ce a avut el în plus față de numărul 2 ATP.

„Sinner este numărul 1 în lume, așa că semnez dacă îmi dai hârtia. Ce am eu și nu are Sinner? Sunt spontan, foarte spontan și plin de viață. Și îți spun lucrurile în față și sunt direct. E greu să faci comparații, avem caractere diferite,” a completat Fognini.

Regretul lui Fabio Fognini: nu a fost în echipa Italiei la niciuna dintre cele trei Cupe Davis câștigate

Lăsat în afara echipei în 2023 de căpitanul Volandri, Fognini a avut o reacție lipsită de ambiguitate la adresa acestuia, confirmând conflictul dintre cei doi.

Enervat la culme, Fognini a rupt tăcerea și a anunțat că a fost tratat nedrept de conducătorul echipei italienești, specificând că zvonurile retragerii sale din echipă sunt nefondate.  

„Am citit în presă că am decis și am cerut să mă retrag, să mă odihnesc și să iau o pauză. E fals și iritant. Îmi pare rău că transparența și sinceritatea nu au fost folosite. Povestea mea nu merită asta.

Cu câteva săptămâni în urmă am fost preselecționat. Apoi, luni am fost sunat de căpitan; dintr-odată, nu mă mai încadram în planurile lui, fără explicații justificabile și în moduri cu care nu am fost de acord, lipsite de respect față de palmaresul meu,” a declarat Fabio Fognini pentru Corriere dello Sport, în septembrie 2023.

Italia a ieșit campioana Cupei Davis în ultimele trei ediții.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bebeluș cu pneumonie a murit după ce a fost ținut acasă. Părinții acuză medicul de familie de malpraxis și îi cer bani
Un bebeluș cu pneumonie a murit după ce a fost ținut acasă. Părinții acuză medicul de familie de malpraxis și &icirc;i cer bani
ULTIMELE STIRI
Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă
Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă
Mama lui Tsitsipas, reacție surprinzătoare despre Paula Badosa, după despărțirea de fiul său
Mama lui Tsitsipas, reacție surprinzătoare despre Paula Badosa, după despărțirea de fiul său
Dezvăluiri din vestiarul și birourile Interului despre Cristi Chivu! Ce se spune despre rom&acirc;n
Dezvăluiri din vestiarul și birourile Interului despre Cristi Chivu! Ce se spune despre român
A găsit problema unui titular de la FCSB: &rdquo;L-a furat peisajul din București&rdquo;
A găsit problema unui titular de la FCSB: ”L-a furat peisajul din București”
FCSB și Rapid sunt OUT! Cum arată clasamentele din grupele Cupei Rom&acirc;niei și ce echipe sunt calificate ACUM &icirc;n sferturile de finală
FCSB și Rapid sunt OUT! Cum arată clasamentele din grupele Cupei României și ce echipe sunt calificate ACUM în sferturile de finală
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia radicală luată de Ujpest, după ce Andre Duarte și-a forțat plecarea și a semnat cu FCSB: &rdquo;L-a chemat la echipă!&rdquo;

Decizia radicală luată de Ujpest, după ce Andre Duarte și-a forțat plecarea și a semnat cu FCSB: ”L-a chemat la echipă!”

Cupa Rom&acirc;niei: Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4! &bdquo;Leii&rdquo; din Bănie i-au surclasat pe &bdquo;lupii galbeni&rdquo;

Cupa României: Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4! „Leii” din Bănie i-au surclasat pe „lupii galbeni”

Gestul jucătorului de la FCSB l-a convins: &rdquo;Nu mă mai interesează, vreau să plec!&rdquo;

Gestul jucătorului de la FCSB l-a convins: ”Nu mă mai interesează, vreau să plec!”

13 milioane de euro pentru Dennis Man! Rom&acirc;nul nu prinde top 10 la PSV

13 milioane de euro pentru Dennis Man! Românul nu prinde top 10 la PSV

Al doilea cel mai scump jucător transferat vreodată de Dinamo: 1.700.000&euro;

Al doilea cel mai scump jucător transferat vreodată de Dinamo: 1.700.000€

Gigi Becali a anunțat că e OUT de la FCSB, dar jucătorul nu vrea să plece!

Gigi Becali a anunțat că e OUT de la FCSB, dar jucătorul nu vrea să plece!



Recomandarile redactiei
A găsit problema unui titular de la FCSB: &rdquo;L-a furat peisajul din București&rdquo;
A găsit problema unui titular de la FCSB: ”L-a furat peisajul din București”
Dezvăluiri din vestiarul și birourile Interului despre Cristi Chivu! Ce se spune despre rom&acirc;n
Dezvăluiri din vestiarul și birourile Interului despre Cristi Chivu! Ce se spune despre român
FCSB și Rapid sunt OUT! Cum arată clasamentele din grupele Cupei Rom&acirc;niei și ce echipe sunt calificate ACUM &icirc;n sferturile de finală
FCSB și Rapid sunt OUT! Cum arată clasamentele din grupele Cupei României și ce echipe sunt calificate ACUM în sferturile de finală
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu &icirc;n redacția Gazzetta dello Sport: &rdquo;Nu a venit pentru un interviu&rdquo;
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”
MM Stoica a făcut anunțul: un jucător de la FCSB e OUT!
MM Stoica a făcut anunțul: un jucător de la FCSB e OUT!
Alte subiecte de interes
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini &icirc;n mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
Cum a ajuns italianul Fabio Fognini în mijlocul unui scandal de dopaj: factorul declanșator e incredibil
&bdquo;Am crezut că fac infarct și mor!&rdquo; Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat italianului Fognini, &icirc;n pat cu Pennetta
„Am crezut că fac infarct și mor!” Ce i s-a întâmplat italianului Fognini, în pat cu Pennetta
Fără număr! Ce amenzi au primit azi Dinamo și Petrolul Ploiești
Fără număr! Ce amenzi au primit azi Dinamo și Petrolul Ploiești
Amenzi după Supercupa FCSB - CFR Cluj! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat
Amenzi după Supercupa FCSB - CFR Cluj! Ce s-a întâmplat
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO

stirileprotv Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Gest de solidaritate pentru oamenii afectați de sistarea apei din C&acirc;mpina. O persoană anonimă a donat mii de litri de apă

stirileprotv Gest de solidaritate pentru oamenii afectați de sistarea apei din Câmpina. O persoană anonimă a donat mii de litri de apă

Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii &icirc;n calea unui tren &icirc;n care se aflau 30 de persoane

stirileprotv Doi minori au fost reţinuţi după ce ar fi pus osii în calea unui tren în care se aflau 30 de persoane

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!