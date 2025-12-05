Fabio Fognini (38 de ani) s-a retras din tenisul profesionist într-o manieră mai mult decât onorabilă. În primul tur al competiției de la Wimbledon din 2025, tenismenul italian a câștigat două seturi împotriva spaniolului Carlos Alcaraz, chinuindu-l teribil pe jucătorul care avea să ajungă până în finala întrecerii.

La capătul a patru ore și douăzeci și șapte de minute de joc, Alcaraz a triumfat în cea mai complicată bătălie pe care a purtat-o în runda inaugurală a unui turneu major. Spaniolul s-a impus scor 7-5, 6-7 (5), 7-5, 2-6, 6-1.

Fognini a plătit amenzi de jumătate de milion de euro, în carieră

După confruntarea care l-a mai făcut o dată faimos în lumea tenisului, de această dată pentru tehnică, și nu pentru comportamentul imprevizibil, Fabio Fognini mărturisește că nu a primit cuvinte de felicitare din partea căpitanului nejucător al echipei Italiei de Cupa Davis, Filippo Volandri.

„Chiar în ziua în care mi-am anunțat retragerea la Wimbledon, eram la cină, iar la masa de alături era el, Volandri. Ne-a salutat, dar nu a avut curajul să-mi spună nimic, nici măcar un cuvânt despre cariera mea. Nu mi-a spus absolut nimic,” s-a confesat Fognini, într-un interviu televizat în cadrul emisiunii Belve.

Privind în urmă, Fabio Fognini recunoaște că a făcut multe greșeli, din punct de vedere comportamental, în circuitul ATP.

Scăpările nervoase l-au costat enorm din punct de vedere financiar. „Aș fi putut câștiga mult mai mult, dar din cauza comportamentului meu am primit câteva amenzi. Cea mai mare? La US Open, o amendă de 96.000 de euro. În toată cariera mea, am plătit jumătate de milion de euro,” a adăugat Fognini, care a câștigat peste $19 milioane din tenis.

