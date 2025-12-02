Deseori expansivă pe terenul de tenis, Jelena Ostapenko i-a surprins pe fanii tenisului și în extra-sezon.
Sportiva din Letonia s-a făcut remarcată pe rețelele sociale vânzând diverse obiecte de casă la prețuri modice, dar și întreținându-și una dintre marile pasiuni, gătitul.
Ostapenko, pregătită să creeze conținut despre gătit, în cazul în care și-ar opri activitatea în tenis
Contul principal de Instagram al Jelenei Ostapenko, unde fosta câștigătoare a turneului de la Roland Garros adună peste 200,000 de urmăritori trimite la un cont secundar al sportivei din țara baltică, în care Ostapenko le arată fanilor cât de bine se pricepe la gătit.
„Îmi postez abilitățile de gătit și copt,” e descrierea contului care a reușit adune aproape 4,000 de persoane interesate.
În luna noiembrie, Ostapenko a publicat o rețetă de clătite din cartofi cu somon proaspăt și smântână, o supă Tom Yum, dar și o versiune inedită de cheesecake.
Ostapenko, ieșire nervoasă la US Open 2025: letona, acuzată de rasism
Eliminată de Taylor Townsend în turul secund al Openului American din acest an, Jelena Ostapenko a iscat un scandal, la capătul partidei.
Sfârșitul meciului a fost mai tensionat decât ceea ce s-a întâmplat pe durata duelului. „Ai putea să înveți să pierzi. Mulțumesc, ai jucat bine,” i-a transmis Taylor Townsend Jelenei Ostapenko, după meci, într-un dialog aprins, pe care publicul a încercat să îl stingă, huiduind.
„Așa e competiția, uneori oamenii nu digeră bine înfrângerile și încep să spună cuvinte urâte,” a punctat Taylor Townsend, în interviul acordat după meci.
Taylor Townsend a declarat că Jelena Ostapenko i-a transmis următoarele: „Nu ai clasă, nu ești educată, abia aștept să vezi ce o să se întâmple când ne revedem în afara Americii.”
„Am bătut-o în Canada, am mai bătut-o și în alte țări, așa că abia aștept,” a replicat Townsend.
După încheierea partidei, Jelena Ostapenko a revenit public cu o reacție, pe rețelele sociale.
„Wow, wow, am primit multe mesaje cum că aș fi rasistă. Nu am fost niciodată rasistă în viața mea. Respect toate națiunile iar, pentru mine, nu contează de unde vii.
Există unele reguli în tenis, iar când publicul e de partea ta, nu poți folosi acest avantaj într-o manieră lipsită de respect la adresa adversarei.
Din păcate pentru mine, vin dintr-o țară mică și nu am această ocazie, de a juca în fața propriilor suporteri.
Întotdeauna mi-a plăcut să joc la US Open, dar astăzi a fost prima oară când cineva a abordat meciul fără respect,” a punctat Ostapenko, care i-a reproșat lui Townsend că nu și-a cerut scuze pentru câteva mingi norocoase.