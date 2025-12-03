GALERIE FOTO Emma Răducanu, poziție tranșantă față de tenismenii care se plâng că au prea multe meciuri de jucat în circuit

Marcu Czentye
Emma Răducanu, contră pentru una dintre tendințele principale ale jucătorilor de tenis, în ultimul sezon.

Emma Răducanu (23 de ani, 29 WTA) este una dintre puținele jucătoare cunoscute ale circuitului WTA care a adoptat o poziție stoică față de calendarul aglomerat propus de oficiali.

Sportiva din Marea Britanie a făcut o declarație prin care ar putea deranja o parte a concurenței pe care o are în tenisul profesionist. Afirmațiile fostei câștigătoare ale Openului American surprind, în contextul în care până și poloneza Iga Swiatek - număr 2 mondial - s-a plâns în repetate rânduri de epuizare și a precizat recent că, în 2026, își propune chiar să rateze intenționat anumite competiții, în favoarea unor antrenamente specializate.

Emma Răducanu: „Nu cred că programul este ceva de care să ne plângem. Avem un trai foate bun.”

Emma Răducanu și-a motivat opinia, spunând că jucătoarele de tenis au un trai bun, alte persoane fiind epuizate la locul de muncă pentru beneficii mult mai mici. În plus, Răducanu vrea să ofere un exemplu de reziliență generației tinere.

„Nu cred neapărat că este ceva de care să ne plângem, pentru că asta ni se oferă. Și, în plus, avem un trai foarte bun,” a declarat Emma Răducanu pentru Tennis365.

Emma Răducanu, opinii puternice despre muncă și atitudinea jucătoarelor

„Adică, nu este totul plăcut. Sunt, cu siguranță, momente în care este foarte dificil și suntem epuizate mental, fizic, ne dor toate părțile corpului. Dar, în același timp, ce putem face în privința asta? Sunt sigură că există oameni care merg la muncă și șefii îi pun să facă anumite lucruri, dar trebuie să le facă, este jobul lor,” a adăugat Emma Răducanu.

„Dacă afișăm o atitudine prin care nu ne plângem, cred că este un exemplu mai bun pentru cei care ne urmăresc, care încearcă să ajungă în tenisul profesionist, pentru cei mai tineri. Dacă copiii văd toți jucătorii de top plângându-se de calendar, nu cred că este neapărat ceva care îi inspiră,” a completat Emma Răducanu.

Câștiguri din tenis de $1,450,476 pentru Emma Răducanu, în 2025

Fără trofeu cucerit în tenis de la US Open 2021, Emma Răducanu și-a apropiat aproape un milion și jumătate de dolari americani, în 2025.

În circuitul WTA, Răducanu a adunat 28 de victorii, dintr-un total de 50 de meciuri oficiale disputate.

