Emma Răducanu (23 de ani, 29 WTA) este una dintre puținele jucătoare cunoscute ale circuitului WTA care a adoptat o poziție stoică față de calendarul aglomerat propus de oficiali.

Sportiva din Marea Britanie a făcut o declarație prin care ar putea deranja o parte a concurenței pe care o are în tenisul profesionist. Afirmațiile fostei câștigătoare ale Openului American surprind, în contextul în care până și poloneza Iga Swiatek - număr 2 mondial - s-a plâns în repetate rânduri de epuizare și a precizat recent că, în 2026, își propune chiar să rateze intenționat anumite competiții, în favoarea unor antrenamente specializate.

Emma Răducanu: „Nu cred că programul este ceva de care să ne plângem. Avem un trai foate bun.”

Emma Răducanu și-a motivat opinia, spunând că jucătoarele de tenis au un trai bun, alte persoane fiind epuizate la locul de muncă pentru beneficii mult mai mici. În plus, Răducanu vrea să ofere un exemplu de reziliență generației tinere.

„Nu cred neapărat că este ceva de care să ne plângem, pentru că asta ni se oferă. Și, în plus, avem un trai foarte bun,” a declarat Emma Răducanu pentru Tennis365.

