VIDEO: Simona Halep A LOVIT un copil de mingi la Australian Open | "Si-a cerut macar scuze sau a zis ceva?" 

Simona Halep a lovit un copil de mingi. Totul s-a intamplat in debutul setului secund al partidei cu Iga Swiatek, cand romanca a returnat defectuos un serviciu excelent trimis de jucatoarea poloneza in varsta de 19 ani.

Mingea a lovit-o pe fetita in piciorul drept, dar impactul a fost departe de a fi violent. Simona Halep a aruncat o privire inspre copila de mingi pentru a se asigura ca aceasta este in regula, dupa care si-a continuat mersul inspre careul opus, unde a asteptat noul serviciu al Igai Swiatek.

Halep vs. Swiatek poate fi urmarit live text aici.

Invingatoarea meciului Halep - Swiatek va juca in sferturi cu Serena Williams (11 WTA).

Did she apologize or say something?