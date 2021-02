PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa calificarea in sferturile Australian Open: "Serena? O legenda, cea mai buna jucatoare, dar voi incerca sa ma distrez pe teren!" 

Simona Halep a explicat cum a reusit sa intoarca soarta optimii de finala cu Iga Swiatek de la 0-1 la seturi.

Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Iga Swiatek, scor 4-6, 6-1, 6-4 si va juca in sferturile Openului Australian cu Serena Williams.

La interviul oferit imediat dupa incheierea duelului cu jucatoarea din Polonia, Simona a explicat ce a schimbat la finalul setului initial si cum planuieste sa joace in partida cu Serena Williams, jucatoare pe care a catalogat-o "legenda" si "cea mai buna jucatoare" din istoria sportului.

"Multumesc mult pentru felicitari. Intr-adevar, a fost un meci greu, stiam ca o sa loveasca foarte puternic, iar top-spin-ul pe care il imprima pe forehand e dificil de returnat, dar dupa primul set mi-am spus ca trebuie sa schimb ceva si am facut un pas in spate, am incercat sa invart mai mult mingea si sa o fac sa alerge, pentru ca loveste foarte puternic mingile care vin aproape de corp," a declarat Simona Halep in interviul preluat de Jim Courier.

"Stiam ca trebuie sa schimb ceva, pentru ca loveam prea puternic si plat, deci a trebuit sa invart mai mult mingea. Cred ca am miscat-o mai mult, iar de aceea a inceput sa rateze mai mult. Probabil, a pierdut ritmul si am revenit inapoi in meci. Conditiile de joc au fost foarte rapide. Nu e prea usor, deoarece terenul e alunecos, dar deja il simt, am intrat in ritm. Uneori, cand joc cu big hitters (jucatoare care lovesc puternic mingea) e si mai dificill, dar incerc doar sa imi fac jocul si sa ma concentrez pe asta cat de mult posibil," a adaugat numarul 2 WTA.

"Serena e o legenda. E cea mai buna jucatoare. Nu trebuie sa ma concentrez prea mult la faptul ca joc cu Serena, intotdeauna cade greu cand te gandesti la asta. Am experienta, am jucat atat de multe meciuri cu ea; voi incerca sa ma distrez pe teren si sa dau tot ce am mai bun, pentru ca poti sa o bati pe Serena doar daca joci cel mai bun tenis al tau," a fost concluzia Simonei Halep.