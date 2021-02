"Pe dreaptaaa!" Simona Halep, EXASPERATA de propriile lovituri in primul set cu Iga Swiatek | STRIGAT CU ECOU in Arena Rod Laver goala

Simona Halep a avut o iesire nervoasa in primul set al meciului cu Iga Swiatek.

Tensiune notabila in optimea de finala dintre Simona Halep si Iga Swiatek la Australian Open 2021. Fara niciun break in prima jumatate a primului set, Iga Swiatek s-a distantat la 3-2 si 30-15, fapt care a deranjat-o vizibil pe Simona Halep.

La primele emotii pe propriul serviciu, Halep s-a descarcat si a tipat puternic: "Pe dreaptaaa!", la capatul unui punct in care a ales neinspirat sa loveasca inspre forehand-ul Igai Swiatek, principala arma a jocului polonezei. Swiatek a replicat direct castigator, dar in cele din urma Simona a facut game pe propria serva.

Halep vs. Swiatek poate fi urmarit live text aici.

Invingatoarea meciului Halep - Swiatek va juca in sferturi cu Serena Williams (11 WTA).

