Lovitura anului in tenis: a servit printre picioare, in timp ce batea mingea si a dat ACE! Kyrgyos n-a inteles nimic // VIDEO

Bernard Tomic a oferit lovitura inceputului de an.

Australianul Bernard Tomic a oferit lovitura inceputului de an intr-un meci demonstrativ, jucat in fata compatriotului sau, Nick Kyrgios. Reusita este cu atat mai interesanta, pentru ca Tomic a decis sa incerce ceva inedit la minge de meci. Din cei prezenti, nimeni nu a inteles ce s-a intamplat, arbitrul avand nevoie de cateva secunde pentru a anunta "game, set and match".

Bernarnd Tomic se anunta un jucator extrem de interesant, insa a disparut treptat din prim planul tenisului mondial. Australianul de 26 de ani ocupa acum locul 85 in clasamentul ATP. In 2016 a ocupat cea mai buna pozitie din cariera sa, locul 17. Anul trecut nu a reusit sa fie prezent la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, competitie ce are loc in tara natala. La editia de anul acesta, Tomic va fi pe tabloul principal.