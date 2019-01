Simona Halep a vorbit despre RETRAGERE! "Vreau sa am trei copii si sa renunt la tenis!" Marturisirea sincera a liderului mondial

Simona Halep a vorbit despre planurile sale de viitor intr-un interviu acordat celor de la The Guardian.

Liderul mondial a recunoscut ca a dat totul pentru tenis si ca acum vrea sa se relaxeze si sa priveasca lucrurile intr-un alt mod.

Simona nu va renunta sa lupte, insa recunoase ca are noi teluri pentru viitorul carierei sale. Romanca vrea sa urmeze "un alt drum".

"Bineinteles nu ma compar cu alti jucatori, care au castigat 10 sau chiar 20 de Grand Slamuri. Totusi, venind din Constanta, de nicaieri, faptul ca am devenit cea mai buna, este un lucru maret pentru un roman si pentru mine personal. Acum mi-ar placea sa fiu mai buna in Fed Cup, sa visez la titlu si la Jocurile Olimpice din 2020. Vreau, totodata, sa mai castig un titlu de Grand Slam, sa termin din nou pe locul 1 mondial. Dar nu voi pune presiune pe mine. O sa mai joc cativa ani tenis si apoi sa evoluez pe alte planuri. In 10 ani mi-ar placea sa am trei copii, o familie frumoasa si sa fi renuntat la tenis, stiind ca am dat totul pentru acest sport", a spus Halep in interviul citat.