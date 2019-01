Despre OBSESIE, cu Simona Halep! Interviu dat de no.1 mondial in The Guardian: "Totul in viata mea a fost despre tenis! Nimic altceva nu a contat! Acum sunt altfel"

Simona Halep a acordat un interviu sincer englezilor de la The Guardian. Ea a vorbit despre obsesia pentru castigarea unui Grand Slam, despre sacrificiile facute si despre "noua ea".

Simona Halep a vorbit intr-un interviu acordat The Guardian. Ea a dezvaluit cum a schimbat-o castigarea titlului de Grand Slam de la Roland Garros, dar si ce sacrificii a fost nevoita sa faca in viata ei de sportiva.

"Totul in viata mea a fost pana acum despre tenis. Nimic altceva nu a contat. Poate din acest motiv a devenit la un moment dat prea mult. De aia am suferit si m-am consumat", a spus Simona Halep.

Numarul 1 mondial i-a acordat un interviu britanicului Donald McRae la Bucuresti.

"M-am dedicat 100% in toti acesti ani! Acum, ca am castigat un Grand Slam, am inceput sa ma bucur mai mult de viata. Imi place sa ies mai mult, sa imi fac prieteni. Sunt mai deschisa. Inainte sa castig Roland Garros eram foarte concentrata", a mai spus Simona Halep.

Donald McRae remarca in articolul sau ca "Simona Halep este acum opusul persoanei unidimensional obsesive".

Simona Halep a mai vorbit despre perioada in care va juca fara antrenor, dupa despartirea de Darren Cahill.

"Am experienta si din acest motiv am decis sa raman fara antrenor pentru cateva luni. Vreau sa fiu mai relaxata. Am avut foarte multa presiune anul trecut, din partea oamenilor, din partea celor din jurul meu. Toata lumea vorbea despre un titlu de Grand Slam. Bineinteles, este doar sport, dar pentru mine a fost totul! De aia am suferit", a mai spus ea.

Cu toate acestea, Simona Halep a spus ca va colabora cu un antrenor in viitor.



"Trebuie sa imi gasesc un antrenor. La acest nivel este imposibil sa te descurci de unul singur. Nu stiu daca va fi tot Darren. Ce pot spune este ca sper, pentru ca este un om fantastic", a mai spus ea.

"Tot ce am visat pana acum a fost legat de acel moment! Toti oamenii pe care ii iubesc au fost acolo cand am ridicat trofeul. Am plans pentru ca a fost un moment urias pentru mine. Poate ca va fi cel mai bun moment din viata mea de sportiv. Sau poate ca viitorul imi va oferi mai mult" - Simona Halep

"Nu sunt ca alte jucatoare, nu am castigat 10, 20 de Grand Slamuri. Dar vin din Constanta, de nicaieri, si am devenit cea mai buna. Acest lucru inseamna deosebit de mult pentru mine si pentru Romania. Acum vreau sa joc la Fed Cup si la Jocurile Olimpice" - Simona Halep