Halep, despre momentul critic al carierei sale: "Mama m-a sfatuit atunci sa ma las de tenis!"

Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 la Sidney. Va juca cu Ashleigh Barty, maine dimineata.

Simona Halep a povestit, intr-un interviu pentru publicatia The Guardian, ca cel mai dificil moment al carierei a fost in ianuarie 2018, dupa finala pierduta la Australian Open.

Din cauza efortului supraomenesc, Simona Halep si-a petrecut acea noapte la spital, in perfuzii, iar mama ei a sfatuit-o atunci sa se lase de tenis.

"Dupa finala, am terminat conferinta de presa in jur de ora 22:00 si am fost la un control anti-doping. Abia la ora 02:00 dimineata am plecat deoarece n-am reusit sa urinez de la cat de dezhidratata eram. A trebuit sa-mi ia sange. Apoi, la hotel am inceput sa tremur si a trebuit sa fiu dusa la spital."

"Mama mea s-a ingrijorat si mi-a spus ca in locul meu ar renunta la tenis si s-ar bucura de viata. Timp de trei luni m-am simtit foarte nasol. Am fost epuizata si nu puteam sa-mi revin in totalitate. Dar sunt fericita pentru ca mi-am testat limitele", a povestit Simona Halep.