GALERIE FOTO SEXY! Adversara Simonei Halep din turul 2 le-a luat mintile lui Nick Kyrgios si Matteo Berrettini

Adversara Simonei Halep din turul 2, Ajla Tomljanovic a fost intr-o relatie amoroasa cu Nick Kyrgios.

Simona Halep si Ajla Tomljanovic au debutat excelent in editia actuala a Openului Australian, ambele invingandu-si adversarele, Lizette Cabrera, respectiv Misaki Doi cu scorul de 6-2, 6-1.

Adversara Simonei Halep din turul secund al Openului Australiei, Ajla Tomljanovic (27 de ani, 72 WTA) s-a nascut la Zagreb, dar si-a obtinut cetatenia australiana in urma cu 7 ani. Intre 2017 si 2019, Tomljanovic a fost intr-o relatie cu Nicholas Kyrgios (25 de ani, 47 ATP), iar la scurt timp dupa incheierea acesteia, Tomljanovic s-a indragostit de italianul Matteo Berrettini (24 de ani, 10 ATP).

"In primul rand, mi-a placut de ea din punct de vedere fizic. Credeam ca sunt atras de blonde, dar m-am regasit alaturi de o bruneta. Ajla are un suflet bun, as spune chiar pur, asa ca am luat lucrurile pas cu pas in aceasta relatie. Datorita educatiei si culturii sale, a fost greu sa ajung la ea, dar ceea ce am gasit m-a impresionat. Avem doua pasiuni comune, cainii si serialele TV," a spus Berrettini despre Ajla Tomljanovic, conform GSP.

Cat despre meciul de maine cu Simona Halep, care va avea loc pe Arena Margaret Court de la ora 10:00, fus orar romanesc, Tomljanovic a declarat urmatoarele: "Am jucat cu Simona de cateva ori, nu am batut-o niciodata, dar am fost mereu aproape. Daca imi fac jocul, am o sansa. Nu am nimic de pierdut si cred ca pot sa imi asigur o sansa buna la victorie. In tenis, toate meciurile sunt deschise. Meciul de la Cincinnati pierdut cu Simona inca ma bantuie, dupa ce am condus cu 2-0 in setul decisiv. Totul sta in a transa momentele grele in favoarea ta, iar de aceea Simona Halep este in varful WTA de atat timp" a declarat Tomljanovic la conferinta de presa de dupa meciul cu Misaki Doi.